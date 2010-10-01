Общество

Живая КубаньЖивая КубаньРоссия и Украина договорились по транзиту газа в Европу

Киев и Москва отказались от взаимных претензий. 20 декабря в Минске прошли переговоры двух сторон по транзиту российского газа через территорию Украины. Вопрос наболевший, и, предполагаем, что по обе стороны границы многие облегчённо выдохнули, когда пришло известие, что удалось достичь компромисса.
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Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите

Известия22 декабря в 16:01

По газу договорились, а украинцы снова не у дел. Цены для населения поднимут

Телеканал 360°22 декабря в 15:44

Россия и Украина договорились по транзиту газа в Европу

Живая Кубаньвчера в 03:40
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«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
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Дубовицкая отказалась заменять Винокура роботом

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Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
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Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
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Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
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Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что на сегодняшний день завершено строительства 93,5% газопровода "Северный поток-2".
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Подросток разбился, выпав с десятого этажа в Южно-Сахалинске

Сегодня, 24 декабря, примерно в 15:50 в Южно-Сахалинске с 10-ого этажа дома №7 по проспекту Победы выпал подросток.
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Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Взгляд.ру 22 декабря в 11:53
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

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Lenta.ru вчера в 14:46
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Медики подмосковной реабилитационной клиники, где находится на лечении 48-летняя актриса, не стали рисковать и решили не отпускать Анастасию Заворотнюк на Новый год домой.
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Каждый третий россиянин обходит блокировки интернета

Почти половина россиян никогда не пыталась обойти блокировки сайтов в интернете, зато 34 процента, напротив, делали подобное неоднократно.
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В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Эвакуация в зонах ЧС может стать обязательной

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство готовит изменения в законодательстве о введении обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайно ситуации.
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Нужно напомнить, что выплата «Газпромом» «Нафтогазу» почти 3 млрд долларов становится частью меморандума к будущему заключению контракта.
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В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту

Претензии Европейского союза по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста несостоятельны, заявил глава Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.
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На дне рождения дочери Ксении Бородиной заметили эскортницу

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