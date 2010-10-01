Общество
Живая КубаньРоссия и Украина договорились по транзиту газа в Европу
Киев и Москва отказались от взаимных претензий. 20 декабря в Минске прошли переговоры двух сторон по транзиту российского газа через территорию Украины. Вопрос наболевший, и, предполагаем, что по обе стороны границы многие облегчённо выдохнули, когда пришло известие, что удалось достичь компромисса.
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По газу договорились, а украинцы снова не у дел. Цены для населения поднимут
Телеканал 360°22 декабря в 15:44
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Шоу-бизнес
Стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют Рождество
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
Музыка
Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Шоу-бизнес
Дубовицкая отказалась заменять Винокура роботом
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Происшествия
Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Общество
Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии
Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Политика
Строительство «Северного потока-2» завершено на 93%
Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что на сегодняшний день завершено строительства 93,5% газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Подросток разбился, выпав с десятого этажа в Южно-Сахалинске
Сегодня, 24 декабря, примерно в 15:50 в Южно-Сахалинске с 10-ого этажа дома №7 по проспекту Победы выпал подросток.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Политика
Президент Бразилии попал в больницу после падения
В больницу политика положили после того, как он упал в своей официальной резиденции.
Армия и оружие
США перебросили крупную партию вооружения на Украину
Как сообщает «News Front», на территорию Львовской области Украины прибыла крупнейшая партии американского вооружения.
Шоу-бизнес
Необычное имя дочери певицы Нюши обсуждают в соцсетях
Популярная российская певица Нюша и генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов назвали свою годовалую дочь очень необычным именем — Симба, сообщает Федеральное агентство новостей.
Шоу-бизнес
Врачи не отпустили: Анастасия Заворотнюк проведет Новый год в клинике
Медики подмосковной реабилитационной клиники, где находится на лечении 48-летняя актриса, не стали рисковать и решили не отпускать Анастасию Заворотнюк на Новый год домой.
Армия и оружие
ФАН раскрыл детали турецкой военной поддержки террористов ПНС Ливии
Технологии
Каждый третий россиянин обходит блокировки интернета
Почти половина россиян никогда не пыталась обойти блокировки сайтов в интернете, зато 34 процента, напротив, делали подобное неоднократно.
Армия и оружие
В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
Эвакуация в зонах ЧС может стать обязательной
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство готовит изменения в законодательстве о введении обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайно ситуации.
Энергетика
На Украине уже «делят» 3 млрд долларов, обещанные к выплате «Газпромом»
Нужно напомнить, что выплата «Газпромом» «Нафтогазу» почти 3 млрд долларов становится частью меморандума к будущему заключению контракта.
Политика
В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту
Претензии Европейского союза по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста несостоятельны, заявил глава Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.
Гаджеты
В России стартовали продажи самого дорогого компьютера Apple
В РФ стартовали продажи самого дорогостоящего компьютера от компании Apple.
Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Происшествия
У «Беговой» авария парализовала движение
«У метро "Беговая" серьёзное ДТП, службы на месте, движение практически перекрыто», - написал в паблике пользователь Димонов Изотов.
Шоу-бизнес
На дне рождения дочери Ксении Бородиной заметили эскортницу
Младшая дочь Ксении Бородиной Теона на днях отметила свой четвёртый день рождения.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.