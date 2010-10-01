Общество
Живая КубаньРоссия и Украина договорились по транзиту газа в Европу
Киев и Москва отказались от взаимных претензий. 20 декабря в Минске прошли переговоры двух сторон по транзиту российского газа через территорию Украины. Вопрос наболевший, и, предполагаем, что по обе стороны границы многие облегчённо выдохнули, когда пришло известие, что удалось достичь компромисса.
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Происшествия
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
Политика
Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Политика
Путин огласит послание Федеральному собранию 15 января
«Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года», — сказал Песков.
Политика
Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая
Происшествия
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»
Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка».
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Энергетика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Происшествия
В Кирове самолет выкатился за пределы полосы после посадки
В Кирове пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Происшествия
Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов
Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Энергетика
Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается
Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
Общество
Служба внешней разведки России рассекретит имена разведчиков-нелегалов
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов.
Происшествия
В Петербурге с утра поступили угрозы о минировании судов и садиков
В Петербурге с 9 утра начали эвакуировать людей из районных судов, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат
Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Происшествия
В Германии проверят дела о геноциде времен ВОВ в Ейске и Новгородчине
В ФРГ начата проверка двух дел о геноциде в Ейске и на Новгородчине в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.
Общество
Греф пообещал решить без суда конфликт между «Рамблер» и Nginx
Греф рассказал, что ему не нравится сложившаяся ситуация, и он считает, что претензии на авторские права нужно решать переговорами или в арбитражном суде, но не так, как в итоге вышло (с обысками 15 лет спустя).
Политика
Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17
Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
Политика
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Путин на поезде проедет по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
Происшествия
В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе
В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
Общество
Совет Федерации призвал срочно запретить продажу снюсов
Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты, призвала сделать это оперативно — до внесения соответствующих поправок в законодательство.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Происшествия
На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
Североуральский городской суд оправдал местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство после того, как он выкинул младенца из окна, прокуратура обжаловала это решение, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.
Общество
Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга
Белоруссия вслед за Россией подписала дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.