Политика
РИА НовостиМосква и Киев договорились по транзиту газа
Транзит газа Действующий контракт на транзит голубого топлива через Украину истекал в конце этого года. Москва и Киев обсуждали возможность продления соглашения на двусторонних встречах и переговорах в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
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В ЕК заявили, что Россия остается надежным поставщиком газа в страны Евросоюза
ТАСС20 декабря в 15:22
«Каждый вышел победителем»: в ЕК прокомментировали соглашение по транзиту российского газа
ТК Звезда20 декабря в 15:30
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Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции США против Nord Stream 2
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Футбол
Защитник «Рубина» может продолжить карьеру в Англии
Защитник «Рубина» Филип Уремович находится в сфере интересов нескольких английских клубов.
Общество
Нарышкин назвал Петра I российским разведчиком
Российская разведка существовала задолго до 1920 года, а одним из первых разведчиков можно считать Петра I, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Политика
Путин на поезде проедет по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
Политика
Зеленский и Трамп подрались на Красной площади
На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
Политика
Кремль прокомментировал газовое соглашение России и Украины
Россия и Украина обнародовали все условия нового газового контракта, который был согласован на прошлой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте
Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Диетолог считает, что любую лечебную минеральную воду не стоит употреблять без специального назначения врача.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года
Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.
Происшествия
В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Культура
В сети появилась последняя часть мультфильма о медвежонке Умке
Студия "Союзмультфильм" выпустила продолжение мультфильма о медвежонке Умке, которое завершило трилогию о его приключениях.
Политика
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Единоборства
Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле
По словам Василия предварительная договоренность об объединительном бое уже достигнута, известно, что он состоится в апреле 2020 года, осталось только определить точную дату и согласовать все детали.
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Происшествия
Прокуратура в Татарстане проверит участие школьников в учениях МВД
Прокуратура Республики Татарстан начала проверку после привлечения школьников к учениям МВД.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
Происшествия
В Германии проверят дела о геноциде времен ВОВ в Ейске и Новгородчине
В ФРГ начата проверка двух дел о геноциде в Ейске и на Новгородчине в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.
Общество
Власти прокомментировали неоднозначную форму катка в Новосибирске
На своей странице в социальной сети «Instagram» руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала неоднозначную форму катка около оперного театра.
Здоровье
Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью
Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Энергетика
Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США
Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
Происшествия
В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе
В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Происшествия
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Экономика
Самые закредитованные регионы назвали в РФ
Рейтинг самых закредитованных регионов возглавила Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. Далее идут Крым и Севастополь.