Политика

РИА НовостиРИА НовостиМосква и Киев договорились по транзиту газа

Транзит газа Действующий контракт на транзит голубого топлива через Украину истекал в конце этого года. Москва и Киев обсуждали возможность продления соглашения на двусторонних встречах и переговорах в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
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Шефчович прокомментировал договоренность о транзите газа через Украину

Газета.Ru20 декабря в 15:35

В ЕК заявили, что Россия остается надежным поставщиком газа в страны Евросоюза

ТАСС20 декабря в 15:22

Еврокомиссия приветствует договорённости Москвы и Киева по транзиту газу

REGNUM20 декабря в 15:26

Зампред Еврокомиссии одобрил протокол между Россией и Украиной по газу

News.ru20 декабря в 15:24

«Каждый вышел победителем»: в ЕК прокомментировали соглашение по транзиту российского газа

ТК Звезда20 декабря в 15:30

В ЕК прокомментировали протокол России и Украины по транзиту газа

RT на русском20 декабря в 14:43

Москва и Киев договорились по транзиту газа

РИА Новости20 декабря в 14:14
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