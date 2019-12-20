Транзит газа Действующий контракт на транзит голубого топлива через Украину истекал в конце этого года. Москва и Киев обсуждали возможность продления соглашения на двусторонних встречах и переговорах в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Москва и Киев договорились по транзиту газа

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