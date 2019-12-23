Политика

Живая КубаньЖивая КубаньРоссия и Украина договорились по транзиту газа в Европу

Киев и Москва отказались от взаимных претензий. 20 декабря в Минске прошли переговоры двух сторон по транзиту российского газа через территорию Украины. Вопрос наболевший, и, предполагаем, что по обе стороны границы многие облегчённо выдохнули, когда пришло известие, что удалось достичь компромисса.
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Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите

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В Бурятии действующего и бывшего полицейского задержали по подозрению в убийстве 17-летней давности.
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Строительство газопровода проекта "Северный поток-2" будет продолжено в зимние месяцы.
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Китайский автопроизводитель Haval озвучил свои производственные планы в России на будущий год, сообщает пресс-служба марки.
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Обмен пройдет до Нового года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года; эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.
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РИА Новости вчера в 18:49
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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

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