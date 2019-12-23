Политика
Живая КубаньРоссия и Украина договорились по транзиту газа в Европу
Киев и Москва отказались от взаимных претензий. 20 декабря в Минске прошли переговоры двух сторон по транзиту российского газа через территорию Украины. Вопрос наболевший, и, предполагаем, что по обе стороны границы многие облегчённо выдохнули, когда пришло известие, что удалось достичь компромисса.
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Договор по украинскому транзиту может помочь снять санкции ЕС с России
Политическая Экспертизавчера в 07:44
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Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Кино
Создательница «Ведьмака» пообещала раскрыть историю во втором сезоне
По словам Хиссрич, первый сезон лишь наметил сюжет будущей истории. Во втором сезоне шоураннер пообещала раскрыть сюжет.
Происшествия
В Бурятии полицейского с другом обвинили в убийстве 17-летней давности
В Бурятии действующего и бывшего полицейского задержали по подозрению в убийстве 17-летней давности.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Политика
Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью
Участники церковно-народного сбора в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Здоровье
От зубов отскакивает. Ученые придумали, как защититься от кариеса
Согласно работе американских ученых, предрасположенность к кариесу никак не зависит от наследственности.
Общество
«Ъ»: в январе поменяются правила экзамена на водительские права
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
Политика
Глава МИД Китая назвал отношения с Россией «эталоном»
Глава МИД Китая Ван И в эфире местного телеканала сказал, что сейчас отношения Пекина с Москвой можно смело назвать самыми тесными, стабильными и зрелыми.
Футбол
Матч «Тоттенхэма» с «Челси» останавливали из-за расизма
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
В Германии разрешили строительство «Северного потока-2» зимой
Строительство газопровода проекта "Северный поток-2" будет продолжено в зимние месяцы.
Авто
Кузбасские депутаты отменили транспортный налог для некоторых авто
Владельцев электромобилей освободили от уплаты транспортного налога на пять лет.
Общество
Галина Волчек попала в реанимацию
Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о передающемся от собак опасном заболевании
Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
Авто
Haval раскрыл производственные планы в России
Китайский автопроизводитель Haval озвучил свои производственные планы в России на будущий год, сообщает пресс-служба марки.
Политика
Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
Обмен пройдет до Нового года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года; эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Происшествия
Две несовершеннолетние сестры утонули в пруду в Липецкой области
Здоровье
Определено и названо оптимальное время сна для каждого возраста
Учеными-медиками определено и названо оптимальное время сна для каждого возраста.
Политика
Джонсон передумал «перезагружать» отношения с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал в интервью британскому изданию The Spectator ошибкой свою веру в возможность новой перезагрузки отношений с Россией.
Армия и оружие
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Космос
Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»
В опубликованной статье, как пояснил ученый, представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.
Путешествия
«Яндекс» изучил поисковые запросы россиян о путешествиях на Новый год
Доля поисковых запросов в интернете о путешествиях в новогодние праздники за пять лет увеличилась в 1,5 раза.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья
Эксперты из США провели исследования смартфонов популярных производителей Apple и Samsung.
Общество
«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться, в том числе, с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
Общество