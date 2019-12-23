Газовые переговоры с Украиной были одной из главных тем последние месяцы. Прорывное подписание протокола встречи представителей ЕС, Украины и РФ уже 20 декабря «уронило» цены на природный газ в Европе на пять процентов.

Россия и Украина договорились по транзиту газа в Европу

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