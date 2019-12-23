Общество

Живая КубаньЖивая КубаньРоссия и Украина договорились по транзиту газа в Европу

Газовые переговоры с Украиной были одной из главных тем последние месяцы. Прорывное подписание протокола встречи представителей ЕС, Украины и РФ уже 20 декабря «уронило» цены на природный газ в Европе на пять процентов.
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Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите

Известиявчера в 16:01

Россия и Украина договорились по транзиту газа в Европу

Живая Кубань03:40

Большое газовое перемирие

OilCapital.ru02:31
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Происшествия

Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил

Суд в Сахалинской области признал капитанов пяти задержанных на Сахалине японских судов виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, им назначен штраф в 6,4 млн рублей.
ТАСС 21:20
Экономика

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться, в том числе, с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБК 22:01
Происшествия

В Тулуне при пожаре погибли 8-летний мальчик и его бабушка

РБК 22:35
Общество

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ

Доля контрафакта в объектах островной торговли в ТЦ доходит до 60%, а общий годовой оборот нелегальных товаров в таких точках продаж превышает 25 млрд руб.
РБК 22:24
Общество

Россияне назвали худшие подарки на Новый год

Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.
РБК 22:18
Политика

МИД Китая назвал отношения с Россией эталоном сотрудничества

Отношения России и Китая стали эталоном межгосударственного сотрудничества, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в интервью Центральному телевидению Китая.
RT на русском 21:22
Политика

Болтон обвинил Трампа в недооценке КНДР

Экс-советник президента США по делам национальной безопасности Джон Болтон обвинил американского лидера Дональда Трампа в недооценке угрозы со стороны КНДР.
REGNUM 22:30
Общество

«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
RT на русском 20:50
Экономика

Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом

Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр.
ТАСС 19:06
Общество

Самых опасных хакеров мира уличили в связи с вором в законе из России

Российские хакеры, входящие в группировку Evil Corp, считающейся самой опасной в мире, могут быть связаны с криминальными авторитетами.
URA.Ru 21:32
Происшествия

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова прошел обыск. Об этом сообщил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
РБК 15:21
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

23 декабря Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, проехав в кабине машиниста из Керчи в Тамань, а также в режиме телемоста поучаствовал в церемонии отправления поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь.
РБК 10:46
Армия и оружие

Генсек ООН призвал прекратить войну в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Сирии.
Свободная Пресса 22:49
Технологии

Психологи объяснили, почему на Новый год не нужно дарить гаджеты детям

Мойка78 21:10
Экономика

Bloomberg: в балтийской борьбе с отмыванием денег открылся второй фронт

Страны Балтии начали новый этап борьбы с отмыванием денег, пишет Bloomberg.
Sputnik Латвия 10:14
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости 16:48
Кино

Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках нового фильма

Актер Джеки Чан едва не утонул на съемках фильма "Авангард", сообщает The Straits Times.
Народные новости 19:21
Здоровье

Минздрав обновил проект Правил посещения пациентов в реанимации

Президент России Владимир Путин еще в 2016 году поручил Минздраву РФ организовать возможность посещения родственниками пациентов, находящихся на лечении в отделениях реанимации.
Vademecum 07:47
Армия и оружие

Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГИЛ в Сирии

ТАСС 21:11
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Политика

Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
ТАСС 17:00
Армия и оружие

Для платформы «Бумеранг» разработают новый боевой модуль

"Военно-промышленная компания" (ВПК) разработает для всей своей линейки техники, в том числе для платформы "Бумеранг", новый боевой модуль, подписан соответствующий контракт.
ТАСС 19:34
Происшествия

СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Lenta.ru 18:40
Армия и оружие

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Российская газета 11:52
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о передающемся от собак опасном заболевании

Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
РИА Новости 18:07
Экономика

Власти построят два кластера в Новосибирской области

«Программа развития Первого зернового кластера производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции разработана с целью повышения эффективности производственно-экономической деятельности участников кластера, решения задач, направленных на повышение конкурентоспособности компаний», — говорится в сообщении областного правительства.
РБК Новосибирск 22:42
Происшествия

Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Известия 22:44
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 69 рублей

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 38,02 копейки - до 68,9978 рубля, курс доллара - на 15,72 копейки - до 62,2499 рубля, следует из данных Банка России.
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Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками

Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками Телеведущий вспомнил про юмористов, когда обсуждал подорожание водки в России.
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