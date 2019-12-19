Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Украина достигли принципиального соглашения по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
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Александр Новак
Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола. Детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования. Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности.
— Александр Новак, российский политикНТВ 15:59

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