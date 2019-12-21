Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
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Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления

Газета.Ruвчера в 06:08

Москва и Киев раскрыли все детали соглашения по газу, кроме цены

Коммерсантъвчера в 07:50

На Украине заявили, что соглашения по газу нужно реализовать до 1 января

Московский Комсомолецвчера в 05:46

Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Эхо Москвывчера в 09:01

Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа

Rambler News Serviceвчера в 06:51

В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией

Национальная служба новостейвчера в 07:22

Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу

Lenta.ruвчера в 12:02
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Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском 20 декабря в 01:16
Здоровье

На Самоа число жертв эпидемии кори приблизилось к 80

Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 79 человек, количество заболевших превысило пять с половиной тысяч, сообщает правительство страны.
РИА Новости вчера в 21:03
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Армия и оружие

Турецкие С-400 впервые отследили американский F-35

Фото @obretix Согласно данным ряда источников, американский истребитель F-35 выполнял полёт на расстоянии 450-550 километров от места развёртывания ЗРС С-400 на территории Турции, и это первая известная попытка турецких военных поймать на радаре истребитель пятого поколения.
Avia.pro вчера в 23:12
Политика

На слова Путина о второй мировой войне ответила Польша

Польский институт национальной памяти решил коротко ответить на высказывания российского президента о начале Второй мировой войны.
Вести ПК в Воронеже 02:30
Футбол

Левандовски успешно прооперирован после матча с «Вольфсбургом»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был успешно прооперирован после матча 17-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом», информирует пресс-служба клуба.
Спорт-Экспресс 01:30
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День святой Анны: что запрещено делать 22 декабря

В день святой Анны бесплодные женщины обычно молятся об исцелении своего недуга, а беременные – о благополучных родах и здоровье для малыша.
Волгоградская правда вчера в 23:49
Происшествия

В Сети появилось видео пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара в здании предприятия «Опытный завод Нефтехим» в Уфе.
РБК 01:26
Политика

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия 20 декабря в 19:51
Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Амур.инфо 20 декабря в 20:08
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Гаджеты

Новый монитор LG UltraFine Ergo с 4K получил уникальный шарнир

Стало известно, что компания представит новый монитор LG UltraFine Ergo с 4K, который получил уникальный шарнир, поворачивающийся даже назад.
Актуальные Новости 19 декабря в 04:29
Политика

Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета 19 декабря в 15:24
Армия и оружие

В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
OAnews вчера в 08:24
Политика

Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
Известия 01:40
Шоу-бизнес

Давид Манукян публично заявил о своих чувствах к Ольге Бузовой

В одной из последних публикаций Бузовой в Instagram Давид написал Ольге публичное признание в любви, сопроводив его смайликом-сердечком.
Discover24 20 декабря в 04:58
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Газета.Ru 02:12
Политика

В Хорватии стартовали президентские выборы

Главу государства изберут на пятилетний срок В Хорватии в эти минуты начались президентские выборы.
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Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
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Зидан: «Считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»

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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

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Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
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Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехники

В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фейерверков, салютов и другой пиротехники.
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Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
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