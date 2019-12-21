Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
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Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления

Газета.Ruвчера в 06:08

Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа

Rambler News Serviceвчера в 06:51

Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Эхо Москвывчера в 09:01

В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией

Национальная служба новостейвчера в 07:22

Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу

Lenta.ruвчера в 12:02

Глава Минэкоэнерго Украины раскрыл подробности нового транзитного договора с РФ

Народные новостивчера в 08:13

На Украине заявили о возможности продления транзитного контракта с Россией

ФАНвчера в 08:06
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Экономика

В ПФР рассказали, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

Огонь охватил завод нефтехимии в Уфе

Пожар на площади около 1,6 тыс. кв. м зафиксирован на территории "Опытного завода Нефтехимии" в Уфе, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 23:14
Политика

В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции против трубопровода "Северный поток — 2" приняли в интересах Евросоюза, и многие европейские страны благодарят за них.
РИА Новости 00:23
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Общество

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

В день зимнего солнцестояния наше светило находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора.
РИА Новости 00:00
Политика

МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
ТАСС 00:31
Общество

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Политика

МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Lenta.ru вчера в 20:20
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона

Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).
ТВ-Енисей вчера в 13:47
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru вчера в 19:22
Армия и оружие

Первый образец модернизированного Су-34 выпустят к 2022 году

Модернизированный вариант российского истребителя-бомбардировщика Су-34 будет создан к 2022 году.
РЕН ТВ 01:01
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке пиротехники

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала рекомендации по выбору и использованию пиротехники.
RT на русском вчера в 23:55
Музыка

Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»

Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.
ФАН вчера в 17:37
Хоккей

Малкин вышел на третье место в НХЛ по набранным очкам среди россиян

Sportbox.RU 00:24
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Здоровье

Эксперт рассказала о последствиях чрезмерного потребления воды

По словам специалиста, избыточное потребление жидкости способствует повышению распада белка и вымыванию из организма необходимых витаминов и микроэлементов.
RT на русском вчера в 23:05
Политика

Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции

«Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и всё так же привержена знамёнам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики», — сказал Макрон.
RT на русском вчера в 21:36
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily 20 декабря в 08:07
Политика

Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

RT на русском вчера в 19:17
Политика

Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в 2020 году

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании Борису Джронсону посетить Белый дом в 2020 году.
Слово и Дело вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Телеведущая Регина Дубовицка, известная по юмористической передаче «Аншлаг» прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
iReactor вчера в 18:28
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

«Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
Ведомости вчера в 05:31
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки 20 декабря в 15:11
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Тампу» с голом Орлова и передачей Кузнецова

REGNUM вчера в 23:48
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Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
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