Экономика
Эхо МосквыРоссия и Украина достигли соглашения о транзите газа
Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
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Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа
Rambler News Service06:51
В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией
Национальная служба новостей07:22
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Культура
Папич о «Ведьмаке»: «Не так уж и плохо, я думал, что будет хуже»
20 декабря первый сезон «Ведьмака» вышел на платформе Netflix.
Происшествия
Пожар на «Адмирале Кузнецове» существенно не повлияет на сроки ремонта
Критических повреждений единственный авианосец ВМФ РФ "Адмирал Кузнецов" в результате пожара не получил, на сроки и бюджет ремонта это существенно не повлияет, заявил журналистам в четверг президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.
Политика
Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой
На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
Общество
В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске
Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
Финансы
Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро
Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
Шоу-бизнес
Дана Борисова сдала анализы на наркотики
Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Музыка
Шнуров пошутил над обидевшим Гагарину участником шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу "Голос" Арсения Курчанина из-за неподобающего поведения по отношению к певице Полине Гагариной.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа.
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Клодин Оже
Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично заявил о своих чувствах к Ольге Бузовой
В одной из последних публикаций Бузовой в Instagram Давид написал Ольге публичное признание в любви, сопроводив его смайликом-сердечком.
Наука
Обнаружен древнейший на планете ископаемый лес
Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
Армия и оружие
Донбасс предупредили о переброске военной техники ВСУ
«Киев гонит к вам огромные составы с техникой и танками, так что, господа ополченцы, готовьте РПГ, ПТУРы и все, что у вас есть!» — предупредил очевидец.
Шоу-бизнес
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Недавно стало известно, что банковские счета Чернышева заблокированы и он не может совершать по ним никаких операций.
Авто
Десятка моторов от WardsAuto отразила перемены в индустрии
Рейтинг лучших моторов Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems от журнала WardsAuto, с одной стороны, является достаточно субъективным, с другой — в какой-то степени показывает тенденции в отрасли.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Космос
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»
Единственная российская космическая обсерватория "Спектр-РГ" уже открыла более 300 скоплений галактик, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.