Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
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Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления

Газета.Ru06:08

Москва и Киев раскрыли все детали соглашения по газу, кроме цены

Коммерсантъ07:50

На Украине заявили о росте тарифов на транзит газа из России

РЕН ТВ06:03

Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Эхо Москвы09:01

Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа

Rambler News Service06:51

В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией

Национальная служба новостей07:22

Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу

Lenta.ru12:02
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Папич о «Ведьмаке»: «Не так уж и плохо, я думал, что будет хуже»

20 декабря первый сезон «Ведьмака» вышел на платформе Netflix.
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Политика

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В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

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Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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Известия 10:46
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
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Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
РИА Новости 17:55
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске

Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
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Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
BFM.ru вчера в 08:28
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Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу "Голос" Арсения Курчанина из-за неподобающего поведения по отношению к певице Полине Гагариной.
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«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
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Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа.
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Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
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В Апатитах подростки избили полицейских

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Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Клодин Оже

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
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Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
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В одной из последних публикаций Бузовой в Instagram Давид написал Ольге публичное признание в любви, сопроводив его смайликом-сердечком.
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Обнаружен древнейший на планете ископаемый лес

Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
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Армия и оружие

Донбасс предупредили о переброске военной техники ВСУ

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Недавно стало известно, что банковские счета Чернышева заблокированы и он не может совершать по ним никаких операций.
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Рейтинг лучших моторов Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems от журнала WardsAuto, с одной стороны, является достаточно субъективным, с другой — в какой-то степени показывает тенденции в отрасли.
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

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Единственная российская космическая обсерватория "Спектр-РГ" уже открыла более 300 скоплений галактик, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
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