Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что будет увеличен тариф на транзит российского газа через украинскую территорию, сообщает ТАСС.

Общество Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.

Политика Путин начал движение по Крымскому мосту Прямую трансляцию поездки ведут на странице главы Крыма Сергея Аксёнова в Вконтакте Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Футбол РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.

Политика Медведев назвал условие снятия санкций против Украины Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.

Общество Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.

Спорт Кадыров прокомментировал решение WADA об отстранении россиян Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил журналистам, что, если бы он был спортсменом, то отказался бы от участия от любых соревнований после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов.

Авто Составлен рейтинг лучших двигателей 2020 года Топливная экономичность (всего 8,7 л/100 км в смешанном цикле) и тихая работа покорила экспертов и в 3,0-литровом моторе V6 семейства Pentastar с отдачей 309 л.с. и 365 нм крутящего момента, который вместе с умеренной гибридной системой eTorque уже который год подряд ставится на пикап Ram 1500.

Общество Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.

Происшествия Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.

Единоборства Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой Бой с Михаилом Кокляевым вернул Александра Емельяненко в информационное поле и привел к целой череде вызовов российского бойца на бой.

Происшествия ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и московских аэропортах Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила информацию об обысках, прошедших сегодня, 23 декабря, в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также на таможнях аэропортов Внуково и Домодедово в Москве.