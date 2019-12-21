Энергетика
Life.ruУкраина увеличит тариф на транзит российского газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что будет увеличен тариф на транзит российского газа через украинскую территорию, сообщает ТАСС.
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Стали известны подробности условий транзита газа в Европу через Украину
Российская газета21 декабря в 05:00
Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления
Газета.Ru21 декабря в 06:08
На Украине заявили, что соглашения по газу нужно реализовать до 1 января
Московский Комсомолец21 декабря в 05:46
Глава Минэнерго Украины заявил, что тариф на транзит российского газа будет увеличен
ТАСС21 декабря в 05:24
Глава Минэнерго Украины сообщил об увеличении тарифа на транзит российского газа
Взгляд.ру21 декабря в 06:44
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