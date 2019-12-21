Энергетика

Life.ruLife.ruУкраина увеличит тариф на транзит российского газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что будет увеличен тариф на транзит российского газа через украинскую территорию, сообщает ТАСС.
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Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу

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Kia выпустит новый компактный кроссовер Kia Sonet

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Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

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