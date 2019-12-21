Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
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с чего всё началось
Согласно опубликованному
 украинской стороной протоколу о продлении транзита газа через Украину, «Газпром» подпишет межоператорское соглашение с «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ), а с «Нафтогазом» -- транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины сроком на пять лет.
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Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

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