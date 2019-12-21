Энергетика
Эхо МосквыРоссия и Украина достигли соглашения о транзите газа
Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
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с чего всё началось
Согласно опубликованному украинской стороной протоколу о продлении транзита газа через Украину, «Газпром» подпишет межоператорское соглашение с «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ), а с «Нафтогазом» -- транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины сроком на пять лет.Коммерсантъ07:50
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Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа
Rambler News Service06:51
В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией
Национальная служба новостей07:22
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При обсуждении вопроса о разведении сил и средств участников конфликта в Донбассе Украина предложила три участка в "чистом поле", которые не окажут значительного влияния на безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.
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В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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