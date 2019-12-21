с чего всё началось

Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.

Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

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