Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUУкраина и Россия могут подписать контракты до 1 января

Украинская сторона надеется, что контракты с Россиией на поставку газа удастся подписать до 1 января. Об этом заявил Алексей Оржель, являющийся главой Министерства энергетики Украины, в рамках брифинга в субботу.
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Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления

Газета.Ru21 декабря в 06:08

На Украине заявили, что соглашения по газу нужно реализовать до 1 января

Московский Комсомолец21 декабря в 05:46

Киев надеется подписать газовые контракты до 1 января

РЕН ТВ21 декабря в 05:38

Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

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В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией

Национальная служба новостей21 декабря в 07:22

Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа

Rambler News Service21 декабря в 06:51

Глава Минэкоэнерго Украины раскрыл подробности нового транзитного договора с РФ

Народные новости21 декабря в 08:13
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Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы

iReactor вчера в 21:28
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Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Эксперты дали автомобилистам советы по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
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«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Происшествия

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Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Известия вчера в 23:36
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
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Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Общество

Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда

Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
URA.Ru вчера в 18:28
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Экономика

Около шести миллиардов рублей принесли в бюджет Приамурья крупные инвестпроекты

За девять месяцев этого года в бюджет Приамурья от реализации крупных инвестиционных проектов поступило порядка шести миллиардов рублей.
ИА Порт Амур вчера в 22:41
Политика

Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции

Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
Газета.Ru вчера в 02:01
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:50
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Торговый центр в Биробиджане эвакуировали из-за задымления

Торговый центр в Биробиджане эвакуировали из-за задымления.
РЕН ТВ вчера в 23:24
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«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Спорт-Экспресс 21 декабря в 08:41
Здоровье

Онколог назвала симптомы опухолей в области головы и шеи

Симптомами опухолей в области головы и шеи являются неясные боли, уплотнения под кожей и образования в полости рта, сообщила завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
РБК вчера в 23:40
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Космос

Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»

РИА Новости 20 декабря в 07:04
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.
РБК вчера в 23:10
Общество

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Интерфакс вчера в 22:40
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Политика

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Российская газета вчера в 09:12
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
РИА Новости 19 декабря в 20:24
Политика

ФРГ пыталась отговорить США от санкций против «Северного потока — 2»

Берлин до конца пытался предотвратить санкции США против «Северного потока — 2», сообщает Bild со ссылкой на МИД Германии.
iReactor вчера в 20:37
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
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России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа

Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
РБК вчера в 16:00
Общество

«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в ₽15 млрд

На что Минпромторг потратит почти 15 млрд руб. Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России.
РБК вчера в 23:00
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.
Известия вчера в 14:30
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия вчера в 16:43
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