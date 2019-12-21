Энергетика
ГЛАС.RUУкраина и Россия могут подписать контракты до 1 января
Украинская сторона надеется, что контракты с Россиией на поставку газа удастся подписать до 1 января. Об этом заявил Алексей Оржель, являющийся главой Министерства энергетики Украины, в рамках брифинга в субботу.
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Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления
Газета.Ru21 декабря в 06:08
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Московский Комсомолец21 декабря в 05:46
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Национальная служба новостей21 декабря в 07:22
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Rambler News Service21 декабря в 06:51
Глава Минэкоэнерго Украины раскрыл подробности нового транзитного договора с РФ
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