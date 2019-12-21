Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
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Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления

Газета.Ru21 декабря в 06:08

На Украине заявили, что соглашения по газу нужно реализовать до 1 января

Московский Комсомолец21 декабря в 05:46

Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа

Rambler News Service21 декабря в 06:51

На Украине заявили о росте тарифов на транзит газа из России

РЕН ТВ21 декабря в 06:03

Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Эхо Москвы21 декабря в 09:01

В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией

Национальная служба новостей21 декабря в 07:22

Глава Минэкоэнерго Украины раскрыл подробности нового транзитного договора с РФ

Народные новости21 декабря в 08:13
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Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

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