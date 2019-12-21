Энергетика
Эхо МосквыРоссия и Украина достигли соглашения о транзите газа
Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
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Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления
Газета.Ruвчера в 06:08
На Украине заявили, что соглашения по газу нужно реализовать до 1 января
Московский Комсомолецвчера в 05:46
Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа
Rambler News Serviceвчера в 06:51
В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией
Национальная служба новостейвчера в 07:22
Глава Минэкоэнерго Украины раскрыл подробности нового транзитного договора с РФ
Народные новостивчера в 08:13
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