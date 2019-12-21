Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления

Газета.Ruвчера в 06:08

На Украине заявили, что соглашения по газу нужно реализовать до 1 января

Московский Комсомолецвчера в 05:46

Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа

Rambler News Serviceвчера в 06:51

Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Эхо Москвывчера в 09:01

В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией

Национальная служба новостейвчера в 07:22

Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу

Lenta.ruвчера в 12:02

Глава Минэкоэнерго Украины раскрыл подробности нового транзитного договора с РФ

Народные новостивчера в 08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Происшествия

На сотрудника Генпрокуратуры напали за сделанное замечание

Мужчина напал на сотрудника Генеральной прокуратуры в одном из продуктовых магазинов Москвы за сделанное замечание.
Lenta.ru 14:50
Общество

России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа

Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
РБК 16:00
Общество

В Росприроднадзоре назвали экологические «горячие точки» России

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала наиболее проблемные с точки зрения экологии российские регионы.
Газета.Ru 21:56
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Политика

Названы два варианта достройки газопровода «Северный поток-2»

Для достройки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря до побережья ФРГ могут быть использованы 2 варианта.
Недвижимость.RU 16:30
Происшествия

Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе потушен

Коммерсантъ 12:19
Футбол

«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
РИА Новости 16:04
Здоровье

Названы болезни, признаками которых может быть сухость во рту

Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Ugpressa.ru 02:35
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
Газета.Ru вчера в 19:22
Экономика

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России, на первом месте оказалась Калмыкия.
Известия 19:58
Экономика

В Пенсионном фонде уточнили, когда выплатят январские пенсии

Пенсии и пособия за январь будущего года начнут поступать на банковские карты россиянам с 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Пенсионного фонда.
Дождь 20 декабря в 15:35
Интернет

Российская компания запустила функцию голосовых заметок в «МойОфис»

Российская компания "Новые облачные технологии" запустила функцию голосовых заметок к текстовым документам в программном обеспечении (ПО) "МойОфис".
ТАСС 19:11
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
РИА Новости 22:06
Футбол

Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
Евро-футбол.ру 15:55
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru 08:31
Общество

Будет ли Виктор Лебедев отстранен от поста?

Не надо будет — не отстраним, заявил глава республики.
SakhaLife.ru 22:03
Политика

Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу

Министерство финансов США сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
РИА Новости 20 декабря в 22:14
Политика

Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Коммерсантъ 05:58
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия 18:26
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Общество

В столичном регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Московский Комсомолец 22:10
Культура

Директор Ротару рассказал об ее участии в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару рассказал, что она принимала участие в записи новогодних концертов, пока была в России, сообщает Газета.Ru.
РИА Новости Крым 09:52
Шоу-бизнес

Марьяна Ро объявила о беременности

Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Super.ru 05:04
Кино

В Екатеринбурге вернут на большой экран легендарный фильм Тарковского «Солярис»

В Ельцин Центре с 26 по 29 декабря пройдут кинопоказы легендарного фильма Андрея Тарковского Солярис .
Znak.com 22:15
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Кино

Рыцарь Рэдклифф

Актёр Дэниэл Рэдклифф является претендентом на заглавную роль в сериале «Лунный рыцарь». Проект будет выходить на стрим-сервисе Disney+.
Фильм.ру 01:58
Наука

Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления

Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
МонаВиста 20 декабря в 10:00
Политика

В правительстве Забайкалья состоялось новое назначение

В правительстве Забайкалья определились с новым вице губернатором, курирующим ЖКХ.
REGNUM 22:00
Экономика

В России подорожают коньяк и водка

С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия.
Lenta.ru 20 декабря в 13:18
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении – использование ручного стояночного тормоза.
РИА Новости 18:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Анатольевич Оржель
Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное