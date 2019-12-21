Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
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Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления

Газета.Ru21 декабря в 06:08

На Украине заявили, что соглашения по газу нужно реализовать до 1 января

Московский Комсомолец21 декабря в 05:46

Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа

Rambler News Service21 декабря в 06:51

Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Эхо Москвы21 декабря в 09:01

В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией

Национальная служба новостей21 декабря в 07:22

Глава Минэкоэнерго Украины раскрыл подробности нового транзитного договора с РФ

Народные новости21 декабря в 08:13

На Украине заявили о возможности продления транзитного контракта с Россией

ФАН21 декабря в 08:06
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 21 декабря в 12:35
Экономика

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
ТАСС вчера в 00:57
Армия и оружие

Балтийский флот крепнет и развивается

На вопросы «Красной звезды» отвечает командующий Балтийским флотом адмирал Александр НОСАТОВ.
Красная звезда вчера в 16:00
Здоровье

Онколог назвала симптомы опухолей в области головы и шеи

Симптомами опухолей в области головы и шеи являются неясные боли, уплотнения под кожей и образования в полости рта, сообщила завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
РБК вчера в 23:40
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:50
Футбол

«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»

Чемпионат вчера в 17:02
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета 21 декабря в 17:30
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Экономика

Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда

Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
URA.Ru вчера в 18:28
Транспорт

Более 600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

Более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, который в среду первым пройдет по Крымскому мосту, сообщили журналистам в инфоцентре "Крымский мост".
ТАСС вчера в 20:19
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik 21 декабря в 12:41
Авто

Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Эксперты дали автомобилистам советы по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Известия вчера в 22:34
Общество

«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве.
Газета.Ru вчера в 23:22
Армия и оружие

Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик

Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш рассказал, что в России планируют создать стратегический бомбардировщик шестого поколения.
Газета.Ru вчера в 16:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Единоборства

Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле

По словам Василия предварительная договоренность об объединительном бое уже достигнута, известно, что он состоится в апреле 2020 года, осталось только определить точную дату и согласовать все детали.
Allboxing.ru вчера в 18:18
Политика

На выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин

Вести.Ru вчера в 13:35
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Происшествия

В Мурманской области подростки избили полицейских после дискотеки

Известия 21 декабря в 09:11
Происшествия

На Камчатке при падении автобуса в кювет пострадали три человека

ДТП произошло между поселками Раздольный и Коряки в Елизовском районе. По предварительной информации, пострадали три человека.
Российская газета вчера в 21:13
Экономика

Монин: большинство клиентов Danske Bank перешли в Райффайзенбанк

Большая часть клиентов Danske Bank, ушедшего из России, перешла в Райффайзенбанк, сообщил «Ведомостям» предправления Райффайзенбанка Сергей Монин.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости 20 декабря в 00:21
Экономика

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

Пекин понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
РБК вчера в 22:41
Общество

Власти Новосибирска прокомментировали неоднозначную форму катка

Заместитель мэра Новосибирска, глава департамента культуры Анна Терешкова прокомментировала неоднозначную форму катка, вызвавшего бурную реакцию пользователей в соцсетях.
Москва 24 вчера в 14:13
Политика

Кобзев объявит о кадровых решениях уже сегодня

Сегодня, 23 декабря, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев объявит о кадровых изменениях в правительстве региона.
Байкал24 вчера в 23:27
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ вчера в 19:07
Происшествия

Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе полностью потушен

Интерфакс вчера в 11:58
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Алексей Анатольевич Оржель
Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
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