Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
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Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления

Газета.Ru21 декабря в 06:08

Стали известны подробности условий транзита газа в Европу через Украину

Российская газета21 декабря в 05:00

На Украине заявили, что соглашения по газу нужно реализовать до 1 января

Московский Комсомолец21 декабря в 05:46

Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Эхо Москвы21 декабря в 09:01

В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией

Национальная служба новостей21 декабря в 07:22

Газ до отказа: Украину назвали недоговороспособным и ненадёжным партнёром

REGNUM20 декабря в 10:30

Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа

Rambler News Service21 декабря в 06:51
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Акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум

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Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
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Полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика (ДНР и ЛНР) договорились об обмене пленными до конца года.
Коммерсантъ 09:42
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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ОГЭ девятиклассникам придётся сдавать с 22 мая по 9 июня Вышли приказы Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора, которые регламентируют сроки сдачи Единого государственного экзамена (для одиннадцатиклассников) и Обязательного госэкзамена (для девятиклассников) в 2020 году.
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