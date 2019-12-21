Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.

Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Происшествия Следователи пришли с обысками в ФТС Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.

Политика Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.

Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

Политика Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до конца года Полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика (ДНР и ЛНР) договорились об обмене пленными до конца года.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Происшествия Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков В столичный суд поступило уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, которую в сентябре задержали с кокаином на улице Стромынка, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в суде.

Шоу-бизнес Барановская рассказала о свадьбе и беременности Телеведущая Юлия Барановская на своей страничке в Instagram сообщила, что в будущем собирается выйти замуж.

Общество Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году ОГЭ девятиклассникам придётся сдавать с 22 мая по 9 июня Вышли приказы Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора, которые регламентируют сроки сдачи Единого государственного экзамена (для одиннадцатиклассников) и Обязательного госэкзамена (для девятиклассников) в 2020 году.