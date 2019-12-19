Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и который мы действительно готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон.

Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального соглашения по транзиту российского газа через украинскую территорию. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович.

РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

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