Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваНовак назвал срок окончательного примирения Москвы и Киева по газу

Мировое соглашение между Москвой и Киевом о продлении транзита газа после 2020 года будет подписано до 29 декабря, сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК. Данный шаг фактически станет окончательным примирением между странами по газовому вопросу.
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с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.
РБКвчера в 16:00

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Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась

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Переговоры РФ и Украины по транзиту газа могут завершиться до 30 декабря

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Российско-украинские договоренности по газу могут быть готовы к подписанию к этим выходным

Эхо Москвывчера в 18:04
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Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
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Неизвестные взорвали автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

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Ведомости вчера в 16:54
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Общество

Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
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Политика

В Кремле оценили возможность завершения проекта «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 04:32
Политика

«Левада-центр» назвал главным событием года пенсионную реформу

Опрос "Левада-центра" показал, что самым важным событием уходящего года россияне считают пенсионную реформу.
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Происшествия

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
BFM.ru 03:37
Происшествия

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

Интерфакс 04:49
Музыка

Forbes назвал список самых богатых музыкантов десятилетия

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Анастасия Костенко рассказала о сложностях второй беременности

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Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
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ЦБ повысил курс доллара на 27 декабря до 61,77 рубля

Банк России установил на 27 декабря официальный курс доллара на уровне 61,7676 рубля, что на 5,12 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 04:40
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Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

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Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи

Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
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«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Ганновера»

Московский «Локомотив» может подписать защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, сообщает «Чемпионат».
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Бойцы ВСУ установили елку из выпущенных по ним боеприпасов

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Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
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Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
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Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

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REGNUM вчера в 15:34
Гаджеты

Появились спецификации первого дискретного графического ядра Intel Xe

Для сравнения, в процессорах архитектуры Skylake максимальное число исполнительных блоков GPU — 72.
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Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

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В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

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Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
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Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ

РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
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В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

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