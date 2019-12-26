"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.

с чего всё началось

Министр отметил, что изначально переговорные позиции Украины и РФ сильно разнились. Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки газа, а Москва предлагала договор сроком от года до трех и транзит 25–35 млрд куб. м.

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