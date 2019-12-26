Политика
ИзвестияНовак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной
Министр отметил, что изначально переговорные позиции Украины и РФ сильно разнились. Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки газа, а Москва предлагала договор сроком от года до трех и транзит 25–35 млрд куб. м.
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с чего всё началось
"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.РБКвчера в 16:00
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Российско-украинские договоренности по газу могут быть готовы к подписанию к этим выходным
Эхо Москвывчера в 18:04
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Происшествия
Российский курсант задержал в метро женщину с ножом
Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Общество
Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»
Общество
Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2»
Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Политика
ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
Главным скандалом 2019 года россияне назвали допинговый скандал, главной победой - победу российских спортсменов в фигурном катании, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Общество
Бывший муж норвежской принцессы покончил жизнь самоубийством
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Гаджеты
В продажу поступили умные часы Xiaomi Youpin за $17
Энергетика
Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка
Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
Энергетика
Нефть поднялась выше $67 за баррель
Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
Политика
Глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против того, чтобы 31 декабря был выходным днем, передает «РИА Новости».
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что решение Владимира Путина создать резервные фонды перед кризисом 2008 года спасло российскую экономику.
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Происшествия
В Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский отмечает 70-летний юбилей
В этот четверг, 26 декабря, известному российскому актеру Михаилу Боярскому исполняется 70 лет.
Экономика
Группа «Дело» интересуется покупкой Fesco
Группа "Дело" интересуется покупкой транспортной группы Fesco ("Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), рассказал владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсант".
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Футбол
«Никакой он не сбитый летчик». Карпина назвали лучшим тренером первой части сезона РПЛ
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сошлись в выборе лучшего тренера по итогам 19-ти туров чемпионата России.
Технологии
Huawei работает над аналогами приложений Google
Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Происшествия
В Одессе опознали тела всех погибших при пожаре в колледже
Эксперты идентифицировали тела всех погибших в результате пожара в колледже в Одессе, сообщило местное издание "Думская", не уточнив источник информации.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике
Со ссылкой на анонимный источник в окружении артистки, СМИ сообщают, что родные Заворотнюк хотели забрать ее на Новый год, но не получили одобрения от медиков.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Политика
В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье
Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
Общество
Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).