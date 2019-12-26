"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.

с чего всё началось

Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК.

Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Политика Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.

Происшествия Россиянину с переломом руки диагностировали беременность В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Политика Песков оценил идею «нормандского формата» с Грузией Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что для страны было бы полезно вести диалог с Россией по примеру "нормандского формата".

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Общество В России разрешили регистрировать автомобили в автосалонах Новые правила государственной регистрации автомобилей в России, позволяющие сделать это в том числе через автосалоны, призваны максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым.

Экономика С экс-депутата Рады Жеваго принудительно взыщут 66 миллионов долларов Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 66 миллионов долларов с бывшего депутата Верховной рады и экс-владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго, сообщается на сайте регулятора.

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Общество Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.

Политика Голикова объяснила, почему 31 декабря не будет выходным днем Зампредседателя правительства Татьяна Голикова объяснила, что последний день нынешнего года не сделали выходным, поскольку для принятия таких решений необходимо больше времени, сообщает РИА Новости.

Транспорт В Крыму предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу В Крыму предложили властям Краснодарского края к следующему лету пустить поезда через мост в Анапу и Краснодар, сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

Экономика Рубль уступил украинской гривне За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.

Кино Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.

Экономика Банк России лишил лицензий три страховые компании Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.