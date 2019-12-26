Политика
Life.ruРоссия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные
Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК.
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"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.РБКвчера в 16:00
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Российско-украинские договоренности по газу могут быть готовы к подписанию к этим выходным
Эхо Москвывчера в 18:04
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Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Биатлон
Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке".
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Политика
Песков оценил идею «нормандского формата» с Грузией
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что для страны было бы полезно вести диалог с Россией по примеру "нормандского формата".
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Политика
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу
В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
Общество
В России разрешили регистрировать автомобили в автосалонах
Новые правила государственной регистрации автомобилей в России, позволяющие сделать это в том числе через автосалоны, призваны максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым.
Экономика
С экс-депутата Рады Жеваго принудительно взыщут 66 миллионов долларов
Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 66 миллионов долларов с бывшего депутата Верховной рады и экс-владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго, сообщается на сайте регулятора.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Общество
Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета
На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Политика
Голикова объяснила, почему 31 декабря не будет выходным днем
Зампредседателя правительства Татьяна Голикова объяснила, что последний день нынешнего года не сделали выходным, поскольку для принятия таких решений необходимо больше времени, сообщает РИА Новости.
Транспорт
В Крыму предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу
В Крыму предложили властям Краснодарского края к следующему лету пустить поезда через мост в Анапу и Краснодар, сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
Политика
«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Политика
Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»
Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Экономика
Рубль уступил украинской гривне
За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат
На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
Экономика
Банк России лишил лицензий три страховые компании
Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.
Наука
Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо
Китайские исследователи сообщили, что им все же удалось получить живое существо из искусственной клетки.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Женщина сообщила следователям: дочку она оставила на обочине дороги после того, как та поперхнулась и умерла, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева.
Общество
Серийная сборка самолетов МС-21 начнется в 2020 году
Сборка серийных гражданских самолетов МС-21 начнется в 2020 году, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".