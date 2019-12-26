"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.

с чего всё началось

Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК.

Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

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