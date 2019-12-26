Политика
Life.ruРоссия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные
Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК.
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"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.РБК16:00
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Биатлон
Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки»
Стали известны имена биатлонистов, которые примут участие в первом этапе «Ижевской винтовки».
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел в два раза
Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Происшествия
Барнаульские дорожники бросят все силы на уборку снега
Перевозка барнаульских школьников на новогодние представления идет в штатном режиме.
Политика
Сирия подаст иск против США за разграбление нефти
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Общество
Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора
Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.
Космос
Китай готовит ракету-носитель для экспедиций на Луну и Марс
На китайском космодроме Вэньчан, который расположен в южной островной провинции Хайнань, завершаются приготовления к третьему запуску крупнейшей ракеты-носителя CZ-5 («Чаньжэн-5»), сообщает 23 декабря Синьхуа со ссылкой на информацию от Государственного космического управления КНР.
Политика
Представлено письмо Кеннеди об угрозе Санта-Клаусу со стороны СССР
В президентской библиотеке и музее, которые названы в честь американского президента Джона Кеннеди, опубликован его ответ на письмо девочки, которая боялась, что Советский Союз убьёт Санта-Клауса, испытывая ядерные бомбы на Новой Земле.
Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Иране
Иранский истребитель МиГ-29 разбился в среду на северо-западе страны, сообщило агентство ИРНА.
Экономика
Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку
Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
Транспорт
Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту
Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Здоровье
В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о романе с блогером
Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Происшествия
Подростка забили гантелью и битой после отказа полиции искать его
Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелью.
Политика
Путин считает резолюцию Европарламента о Второй мировой войне «бредом»
Принятая Европарламентом резолюция, которая приравнивает гитлеровскую Германию и СССР, — не что иное, как полный бред.
Космос
Телескоп Хаббл запечатлел летающую тарелку
Самый мощный в мире космический телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику, которая издалека по форме напоминает летающую тарелку.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме блогера и телеведущей Насти Ивлеевой, о чем примадонна сообщила в инстаграме.
Кино
Atomic Tickets назвала самые ожидаемые фильмы 2020 года
По данным онлайн-кассы Atomic Tickets, самым ожидаемым фильмом предстоящего года стал кинокомикс «Чудо-женщина:1984».
Авто
Назвали цену на новый кроссовер Kia Seltos в России
Компания Kia 23 декабря официально объявила стоимость нового кроссовера Kia Seltos для России, который изначально предложат только в версии Luxe.
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о раненом в Донбассе
Украинские силовики обвинили ополченцев Донбасса в обстреле своих позиций, в результате чего ранения получил один военный.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 50 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.
Происшествия
Экс-главу «Приморкрайстроя» осудили на девять лет за взятку
Бывший директор "Приморкрайстроя" осужден на девять лет колонии строгого режима за получение взятки на строительстве микрорайона для военных во Владивостоке, сообщает Генпрокуратура.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.