Политика
Life.ruРоссия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные
Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК.
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"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.РБКвчера в 16:00
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Российско-украинские договоренности по газу могут быть готовы к подписанию к этим выходным
Эхо Москвывчера в 18:04
Новак рассчитывает, что финализировать документы по транзиту газа удастся на выходных
Экономика сегоднявчера в 17:44
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