"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.

с чего всё началось

Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК.

Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Происшествия СК объяснил обыск у журналистки «Новой газеты» Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.

Экономика Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Политика В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.

Футбол Валерий Чалый: «УЕФА и Украина уничтожают футбол в Крыму» В 2014-м году две команды от Крыма и одна от Севастополя начали выступать в Южной зоне ПФЛ (российская Профессиональная футбольная лига или второй дивизион – прим. ред). Украина подала протест, который в УЕФА приняли, и наши клубы снялись с чемпионата.

Политика Мария Захарова выступила в поддержку Sputnik Эстония Недавно сотрудники Sputnik Эстония получили письма от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня".