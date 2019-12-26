Политика

Life.ruLife.ruРоссия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК.
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Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

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Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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