Экономика
КоммерсантъРоссия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти. Подписанным соглашением срок действия договора продлевается на десять лет — до 1 января 2030 года, сообщает украинская компания в Facebook.
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Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
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В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже
В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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В Росздравнадзоре Сахалина опровергают информацию о просроченных лекарствах в облбольнице
Специалисты из прокуратуры, Росздравнадзора и регионального Минздрава не выявили нарушений в областной больнице Сахалинской области, где, по информации местных СМИ, больным дают просроченные лекарства, а также повторно используют одноразовые расходные материалы.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
Общество
Названо самое уродливое здание России
Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
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Трусова и Загитова назвали свои заявки на финал Гран-при
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.
Общество
Эксперт: ИГ сменило Telegram на мессенджер Mail.ru Group TamTam
Бельгийский эксперт Питер Ван Остайен, исследующий террористические группировки, обратил внимание, что из-за массовой блокировки каналов боевиков в мессенджере Telegram запрещенная в России террористическая группировка ИГ объявила о том, что берет на себя ответственность за теракт в Лондоне сначала в своем канале в мессенджере TamTam, а уже потом в Telegram.
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Гаджеты
В iPhone вернут сканер отпечатка пальца
Дактилоскопический сенсор Touch ID впервые появился в iPhone 5s в 2013 году, последним аппаратом со сканером отпечатков пальцев стал iPhone 8. В 2017 году Apple представила iPhone X, который получил безрамочный экран и систему разблокировки по лицу, а также лишился физической кнопки с Touch ID.