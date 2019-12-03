Экономика
КоммерсантъРоссия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти. Подписанным соглашением срок действия договора продлевается на десять лет — до 1 января 2030 года, сообщает украинская компания в Facebook.
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Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — сказал Эрнст.
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Общество
Эксперт: ИГ сменило Telegram на мессенджер Mail.ru Group TamTam
Бельгийский эксперт Питер Ван Остайен, исследующий террористические группировки, обратил внимание, что из-за массовой блокировки каналов боевиков в мессенджере Telegram запрещенная в России террористическая группировка ИГ объявила о том, что берет на себя ответственность за теракт в Лондоне сначала в своем канале в мессенджере TamTam, а уже потом в Telegram.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Политика
Глава «Патриота» объяснил появление Пригожина в структуре медиагруппы
Отвечая на вопрос, чем именно Пригожин занимается в качестве главы совета, руководитель медиагруппы сказал, что тот помогает входящим в нее СМИ.
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Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
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Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»
Объявлены новые лауреаты премии "Звезда Театрала" - российской театральной награды, победителей которой определяют зрители путем народного интернет-голосования.
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Актер Певцов назвал Познера «врагом России»
Российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера «врагом России», который желает смерти российскому народу.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Происшествия
4 человека погибли в ДТП под Оренбургом
Участниками столкновения на 223-м километре трассы «Оренбург-Орск» стали Nissan Almera, грузовой автомобиль Scania и Toyota.
Музыка
Солист группы «Грибы» раскрыл смысл песни «Тает лед»
Общество
Газированные напитки в России могут стать менее сладкими
Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Кино
Мартин Скорсезе начнет съёмки своего нового фильма
Общество
Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает еще на год - до 1 января 2023 года – начало действия закона о полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Авто
В обновленных Lada 4x4 нашли проблемы
АвтоВАЗ изменил статус уже сошедших с конвейера рестайлинговых внедорожников с серийного на предсерийный.
Политика
Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Кино
Драка на пиру и Йож из Эрленвальда в новом фрагменте сериала «Ведьмак»
Звезда фильмов «Человек из стали» и «Миссия невыполнима: Последствия» Генри Кавилл дал интервью Джимми Киммелу, в рамках которого показал новый фрагмент из сериала «Ведьмак» от Netflix, где он сыграл Геральта.
Политика
В Кремле дали комментарий на тему роста расходов НАТО на оборону
Решение стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) об увеличении расходов на оборону только является подтверждением обеспокоенности Кремля об экспансионистской деятельности данной организации.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом
Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли закрутила роман с молодой актрисой
Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли решила завести роман с 32-летней коллегой Эван Вуд, сообщает РИА ФАН.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
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Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Технологии
Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram
Злоумышленники могут получить доступ к переписке в Telegram на устройствах iOS и Android у клиентов разных операторов сотовой связи, выяснили специалисты Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.