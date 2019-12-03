Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти. Подписанным соглашением срок действия договора продлевается на десять лет — до 1 января 2030 года, сообщает украинская компания в Facebook.

Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

Политика В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2» "Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — сказал Эрнст.

Общество Эксперт: ИГ сменило Telegram на мессенджер Mail.ru Group TamTam Бельгийский эксперт Питер Ван Остайен, исследующий террористические группировки, обратил внимание, что из-за массовой блокировки каналов боевиков в мессенджере Telegram запрещенная в России террористическая группировка ИГ объявила о том, что берет на себя ответственность за теракт в Лондоне сначала в своем канале в мессенджере TamTam, а уже потом в Telegram.

Политика Глава «Патриота» объяснил появление Пригожина в структуре медиагруппы Отвечая на вопрос, чем именно Пригожин занимается в качестве главы совета, руководитель медиагруппы сказал, что тот помогает входящим в нее СМИ.

Общество РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.

Шоу-бизнес Актер Певцов назвал Познера «врагом России» Российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера «врагом России», который желает смерти российскому народу.

Общество Газированные напитки в России могут стать менее сладкими Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.

Культура В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.

Общество Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает еще на год - до 1 января 2023 года – начало действия закона о полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.

Авто В обновленных Lada 4x4 нашли проблемы АвтоВАЗ изменил статус уже сошедших с конвейера рестайлинговых внедорожников с серийного на предсерийный.

Общество В Москве начался снос киноцентра «Соловей» Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.

Технологии Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram Злоумышленники могут получить доступ к переписке в Telegram на устройствах iOS и Android у клиентов разных операторов сотовой связи, выяснили специалисты Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.