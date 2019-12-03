Энергетика
КоммерсантъРоссия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти. Подписанным соглашением срок действия договора продлевается на десять лет — до 1 января 2030 года, сообщает украинская компания в Facebook.
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Авто
С 1 января для водителей в России введут новые штрафы
Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
Политика
В ЛНР не удивлены намерением Киева продлить закон о статусе Донбасса
Представители от самопровозглашенных республик Донбасса на переговорах в Минске прогнозировали, что Киев продлит старый закон о статусе Донбасса, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Авто
АвтоВАЗ объявил акции на покупку автомобилей Lada
Наконец, до конца декабря продлевается действие программ «LADA Finance» (скидка от 20 до 50 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 20 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП) и «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси»).
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
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40-летняя Ирина Слуцкая родила третьего ребенка
Третьего ребенка Слуцкая родила от второго мужа - сейчас спортсменка счастлива в новом браке с бизнесменом Алексеем Говыриным.
Политика
Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа
Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак спровоцировала слухи о своей второй беременности
Последний ролик на странице Ксении заставил многих предположить, что звезда ждет второго ребенка.
Происшествия
Расчленителя Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
Политика
Найден виновный в «оглуплении» украинцев
«Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — посетовал эксперт.
Музыка
Участницы поп-группы Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Певица и танцовщица Николь Шерзингер объявила о воссоединении американской поп-группы Pussycat Dolls более чем через 10 лет после распада.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Происшествия
В Саратове 15 человек пострадали в ДТП с автобусом
В среду в Заводском районе Саратова в ДТП с автобусом пострадали 15 человек.
Политика
WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Общество
Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Происшествия
В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме
Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
Происшествия
Болельщика «Спартака» отправили в Санкт-Петербург для дачи показаний
Известного болельщика столичного "Спартака" Валерия Бевза по прозвищу Валера Амиго отправили из Москвы в Санкт-Петербург.
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара выпустил смартфон с гибким экраном
Родной брат Пабло Эскобара выпустил на рынок гибкий смартфон собственной разработки.
Кино
Тимур Бекмамбетов рассказал о картине «Война токов»
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Общество
Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете
Основатель компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, которого бизнесмен называл педофилом.
Общество
Депутат заявил о бессмысленности работы в Госдуме ради «понтов»
Петров отметил, что становиться депутатом Госдумы ради получения служебных квартир или "других понтов" бессмысленно, поскольку квартиры представляют собой "советское жилье, построенное в 1990-е годы".
Политика
В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах
Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Политика
На Украине объяснили опасность «Турецкого потока» для страны
Землянский добавил, что «Турецкий поток» будет полностью обеспечивать газом юго-восточную и центральную Европу, и напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.
Политика
Демьян Кудрявцев извинился за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК
Член совета директоров Ведомости Демьян Кудрявцев попросил прощения у читателей за то, что сотрудники издания не написали о последнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией об имуществе телеведущей Наили Аскер-заде.
Экономика
РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.