Экономика

ЛОТЛОТУкраина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет

Десятилетний договор по транзиту нефти заключили «Укртранснафта» (Украина) и «Транснефть» (Россия). Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на странице украинской компании на Facebook.
Читать в источнике
Комментировать943

Подробнее о событии

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Известия03 декабря в 20:51

Россия и Украина продлили до 2030 года договор на транзит нефти

Газета.Ru03 декабря в 15:42

Украина и Россия продлили договор на транзит нефти

RT на русском03 декабря в 09:26

Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

ТАСС03 декабря в 08:20

Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на десять лет

РБК03 декабря в 08:15

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Lenta.ru03 декабря в 08:03

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

РИА Новости03 декабря в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Игры

Идет разработка кооперативного хоррора The Outlast Trials

Дни24 вчера в 16:05
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Телепрограмма 03 декабря в 21:19
Политика

Президент Казахстана озвучил позицию по Крыму

Воссоединение Крыма с Россией не является «аннексией», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Rambler News Service вчера в 03:55
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС

Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
РБК вчера в 03:07
Политика

СБУ: член «Единой России» задержан в Херсонской области

Служба безопасности Украины рассказала о задержании члена партии "Единая Россия" в Херсонсокй области. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:46
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Хоккей

Овечкин во время матча починил шлем с помощью паяльной лампы

Газета.Ru 01:28
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском вчера в 10:24
Здоровье

Проверяющие ищут просроченные лекарства в больнице Сахалина

Pravda.Ru вчера в 22:45
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру

Газета.Ru 02:42
Происшествия

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Вести.Ru 00:33
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 03 декабря в 12:17
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС вчера в 16:27
Происшествия

РБК: Генпрокуратура отменила дело владельца «Кристалла-Лефортово»

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщил РБК со ссылкой на копию соответствующего постановления.
Коммерсантъ 01:06
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
РИА Новости 02:46
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Происшествия

В Приморье арестовали двоих полицейских за превышение полномочий

Ранее СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих полицейских Приморья, которые применили «недозволенные методы расследования» к местному жителю, ставшему свидетелем убийства 37-летнего мужчины на охоте в лесу.
RT на русском 00:25
Футбол

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

Gazeta.SPb вчера в 06:02
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Музыка

«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей у россиян в 2019 году

RT на русском 02:51
Космос

Миссия НАСА по поиску экзопланет улавливает естественный выброс кометы

AstroNews.ru вчера в 05:52
Происшествия

Стрельбу на военной базе Перл-Харбор устроил военнослужащий ВМС США

Стрельбу на объединенной базе Перл-Харбор - Хикем устроил военнослужащий ВМС США, сообщается в официальном твиттере базы.
Интерфакс вчера в 22:10
Гаджеты

Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865

Актуальные Новости вчера в 01:51
Происшествия

Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше

В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Газета.Ru вчера в 18:31
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета вчера в 04:55
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК 03 декабря в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное