В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу

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