Политика
RT на русскомРоссия и Украина начали в Вене переговоры по газу
В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
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Общество
Москвичей ждет предновогодняя метель
В предстоящий понедельник, 30 декабря, москвичей и гостей столицы ожидает настоящая метель, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Сенаторы оценили обмен пленными между Киевом и Донбассом
В Совете Федерации прокомментировали РБК обмен пленными между Киевом и Донбассом, который прошел 29 декабря.
Наука
Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака
Политика
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Общество
«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»
"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Политика
В рамках обмена на Украину вернулись 12 военных и 64 гражданских – СБУ
«В результате обмена на родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих, три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО (отдельных регионов Донецкой и Луганской областей) с 2015 года; 64 гражданских, 17 из которых содержались под стражей с 2015-2016 годов», — говорится в сообщении.
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Политика
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Общество
В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Шоу-бизнес
Глюк’оZа поделилась «беременным» фото у ёлки
Фанаты уверены, что певица ждёт ребёнка. Глюк'оZа (она же Наталья Ионова) спровоцировала слухи о том, что ждёт третьего ребёнка.
Футбол
Абрахам: «Выход Жоржиньо изменил игру»
Экономика
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
Авто
Peugeot трудится над выпуском «прокаченного» 508 Sport Engineered
«Прокаченные» 508 окажутся дебютными автомобилями в линейке моделей концерна Peugeot, выдающими 300 лошадиных сил.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Технологии
Видеокарты могут подорожать в начале 2020 года
В начале года стоимость модулей памяти, по прогнозам, увеличится на 5%. Это связано с ростом спроса на них — Microsoft и Sony уже вовсю готовят к релизу новые консоли, и на их производства требуются большие объёмы комплектующих.
Общество
Суд в Киеве выпустил из-под ареста экс-бойцов спецназа «Беркут»
Армия и оружие
США нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.
Политика
Козак: Россия адекватно ответит на санкции против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что Россия адекватно и взвешенно ответит на санкции США против газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
В Татарстане сотрудники МЧС спасли на треснувшей льдине 40 человек
По имеющимся данным, на треснувшей льдине отказались отрезанными от остального мира 40 человек, преимущественно рыбаки.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская призналась в фиктивных отношениях с Шаляпиным
Как оказалось, ее отношения с 36-летним певцом Прохором Шаляпиным были фиктивными.
Футбол
Главным тренером «Монако» стал Роберт Морено
Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено назначен главным тренером «Монако».
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Футбол
Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед 0:0 (1-й тайм)
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.