Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДолг Украины по евробондам на $3 млрд не включили в договор по газу

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что в подписанный "Газпромом" и "Нафтогазом" протокол о продолжении транзита не был включен пункт о долге Украины по еврооблигациям на $3 млрд.
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Дмитрий Козак
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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