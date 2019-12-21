Политика
Московский КомсомолецДолг Украины по евробондам на $3 млрд не включили в договор по газу
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что в подписанный "Газпромом" и "Нафтогазом" протокол о продолжении транзита не был включен пункт о долге Украины по еврооблигациям на $3 млрд.
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Долг Украины по евробондам на $3 млрд не включили в договор по газу
Московский Комсомолецвчера в 10:36
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Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом" на поставки газа с 1 января 2020 года, сообщает Liga.net со ссылкой на информированные источники на нефтегазовом рынке.
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На предматчевой пресс-конференции Жозе Моуринью отметил, что уважает «Челси» и Лэмпарда, однако любит «Тоттенхэм» и надеется на победу своих подопечных в матче со своим экс-клубом.
Происшествия
В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода
«При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
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Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Экономика
Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
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Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
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Урологи рассказали, что взрослому мужчине необходимо жить половой жизнью, чтобы избежать рака простаты и назвали необходимое для этого число половых актов.
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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
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S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
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Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летием, подчеркнув уникальность его вклада в развитие отечественной кардиологии и здравоохранения в целом.
Политика
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
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Поклонники удивились тому, что Пугачева решила сняться в программе Ивлеевой, ведь ранее отказалась от участия в новогодних огоньках и, по слухам, даже решила не соглашаться на корпоративные мероприятия, так как хочет провести праздники с семьей.
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Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
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