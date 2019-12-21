Энергетика
РБКРоссия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд
Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет
ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
Авто
Opel привезёт в Россию полноприводный Grandland X
Компания Opel провела пресс-конференцию по случаю возвращения легковушек в Россию, напомним, в начале недели были обнародованы цены на кроссовер Granland X, от 1 799 000 рублей, на старте продаж вседорожник будет доступен в безальтернативной модификации с бензиновым турбомотором 1.6 (150 сил и 240 Нм) и шестиступенчатым «автоматом» Aisin.
Шоу-бизнес
Отец Фриске угрожал Пригожину винтовкой
Продюсер Иосиф Пригожин обвинил Владимира Фриске в том, что тот угрожал ему винтовкой.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Биатлон
Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования
Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Общество
Потанин назвал экономические реформы 90-х годов лекарством
Один из богатейший людей России Владимир Потанин считает экономические реформы 90-х годов лекарством или болезненной операцией, которая нужны была стране в тот момент.
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Политика
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Футбол
Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира по футболу
Тренер победителей Лиги Чемпионов Юрген Клоп позволил себе поберечь Садио Мане, который вышел только на замену.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Армия и оружие
Армия Сирии начала новую военную операцию в Идлибе
В четверг, 19 декабря, правительственная армия Сирии начала новую военную операцию в провинции Идлиб, которая считается последним крупным оплотом террористов на сирийской земле, и к утру пятницы освободила от боевиков первый населенный пункт - деревню Умм-Джаляль на юго-востоке провинции, сообщает радиостанция Sham FM.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Хоккей
«Твоих сисек будет достаточно». Игрок «Салавата» ответил на критику самой известной чирлидерши КХЛ
Здоровье
Голикова предложила увеличить финансирование лечения детей за границей
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила пересмотреть объёмы финансирования лечения детей из России в клиниках за пределами страны.
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Шоу-бизнес
Андрей Малахов спел песню про «Голубой огонек»
Телеведущий Андрей Малахов спел песню, посвященную «Голубому огоньку».
Шоу-бизнес
Певица Кети Топурия спровоцировала слухи о второй беременности
Популярная российская певица Кети Топурия спровоцировала слухи о своей второй беременности.