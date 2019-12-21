Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Общество Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.

Энергетика «Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.

Авто Opel привезёт в Россию полноприводный Grandland X Компания Opel провела пресс-конференцию по случаю возвращения легковушек в Россию, напомним, в начале недели были обнародованы цены на кроссовер Granland X, от 1 799 000 рублей, на старте продаж вседорожник будет доступен в безальтернативной модификации с бензиновым турбомотором 1.6 (150 сил и 240 Нм) и шестиступенчатым «автоматом» Aisin.

Шоу-бизнес Отец Фриске угрожал Пригожину винтовкой Продюсер Иосиф Пригожин обвинил Владимира Фриске в том, что тот угрожал ему винтовкой.

Биатлон Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.

Общество Потанин назвал экономические реформы 90-х годов лекарством Один из богатейший людей России Владимир Потанин считает экономические реформы 90-х годов лекарством или болезненной операцией, которая нужны была стране в тот момент.

Происшествия Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Общество В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Политика Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.

Политика Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией "Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.

Общество Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.

Армия и оружие Армия Сирии начала новую военную операцию в Идлибе В четверг, 19 декабря, правительственная армия Сирии начала новую военную операцию в провинции Идлиб, которая считается последним крупным оплотом террористов на сирийской земле, и к утру пятницы освободила от боевиков первый населенный пункт - деревню Умм-Джаляль на юго-востоке провинции, сообщает радиостанция Sham FM.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.