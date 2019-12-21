Политика
РБКРоссия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд
Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
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Долг Украины по евробондам на $3 млрд не включили в договор по газу
Московский Комсомолецвчера в 10:36
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Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Введение запрета на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении является "гарантией" того, что украинцы не сбегут от ответственности на родине.
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Рассекречены первые изображения обновлённого Genesis G70
Южнокорейский премиальный бренд Genesis в настоящее время готовится к премьере нового седана Genesis G70.
Армия и оружие
Авианосец США отправился к берегам Сирии, чтобы «следить» за Россией
Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин заявил в комментарии «ПолитРоссии», что США не могут смириться с успешной кампанией России в Сирии, поэтому и отправили авианосец.
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Директор Ротару рассказал об ее участии в «Голубом огоньке»
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Киев принудительно снизил генерацию украинских атомных электростанций в связи с низким спросом на электроэнергию.
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Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Лавров объяснил позицию Зеленского по разведению сил в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал про позицию президента Украины Владимира Зеленского по разведению сил в Донбассе.
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МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
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