Политика

РБКРБКРоссия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд

Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Козак: Россия и Украина не увязывали выплаты долгов по суду Стокгольма и облигациям Киева

ТАССвчера в 09:23

Козак нашел второй компромисс в договоренностях России и Украины по газу

РБКвчера в 13:49

Козак объяснил, почему в газовые договорённости не включили долг Украины

News.ruвчера в 13:02

Долг Украины по евробондам на $3 млрд не включили в договор по газу

Московский Комсомолецвчера в 10:36

Россия не связывает госдолги Украины с газовым вопросом

Красная веснавчера в 11:16

Вопрос по долгу Украины перед РФ не связан с урегулированием по газу, заявил Козак

ФАНвчера в 10:46

В российско-украинские договоренности по газу не вошел «долг Януковича» по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов

Эхо Москвы00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия 20 декабря в 19:51
Происшествия

Четверо налоговиков в Дагестане подозреваются в превышении полномочий

Управлением Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по РД, его заместителя и двух главных государственных инспекторов отдела контрольной работы.
Черновик вчера в 13:37
Происшествия

Определена сумма ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Ruinformer.com 19 декабря в 02:18
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

«Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
Ведомости вчера в 05:31
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
Происшествия

В Сети появилось видео пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара в здании предприятия «Опытный завод Нефтехим» в Уфе.
РБК 01:26
Футбол

Источник: «Зенит» может заплатить 25 миллионов евро за Черышева

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что «Зенит» может усилиться российским полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым.
Sportbox.RU 02:13
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Политика

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:54
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Армия и оружие

Донецк обстреляли из крупнокалиберных минометов

Вооруженные силы Украины обстреляли северные части Донецка, сообщают в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня 21 декабря на официальном сайте.
Красная весна вчера в 15:02
Политика

В Хорватии стартовали президентские выборы

Главу государства изберут на пятилетний срок В Хорватии в эти минуты начались президентские выборы.
SM News 01:31
Происшествия

Российских школьников накормили мясом с трупным ядом

Lenta.ru вчера в 14:48
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика

Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
Известия 01:40
Музыка

Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»

Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.
ФАН вчера в 17:37
Здоровье

Ядовитый леденец: где берут никотин российские школьники

Подростки не осознают, что даже "баловство снюсом", как они это называют, может привести к никотиновой зависимости, от которой крайне сложно избавиться, — уверена Истягина-Елисеева.
Известия 20 декабря в 16:02
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Футбол

Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
REGNUM вчера в 07:48
Кино

Определены худшие фильмы 2019 года

Тройку списка замыкает «Темный Феникс» из киновселенной «Людей Икс» — критики отметили отсутствие ярких эмоций у режиссера фильма, что в итоге вылилось в довольно посредственный результат В десятке худших фильмов уходящего года также оказались фильмы «Домино», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна» и «Бок о бок».
Lenta.ru вчера в 19:11
Авто

На российском авторынке стартовали новогодние распродажи

АБН 02:29
Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Газета.Ru 02:12
Наука

Обнаружен древнейший ископаемый лес на планете

Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
МедиаПоток 20 декабря в 04:18
Финансы

Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
BFM.ru 20 декабря в 08:28
Космос

В российскую космическую программу включат тяжёлый луноход

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в единую космическую программу планируется включить тяжёлые аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых.
RT на русском 20 декабря в 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное