Политика
РИА НовостиРоссия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД. Заседание состоялось 21 ноября.
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Общество
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
Политика
Россию заподозрили в попытке обвинить Украину во вмешательстве в выборы в США
«Российские разведчики развернули агентурную сеть и, начиная с 2017 года, распространяют смесь опровергнутых конспирологических теорий и доказанных фактов, чтобы создать впечатление, что правительство в Киеве несет ответственность за взлом почтовых серверов Демократической партии и другие попытки вмешательства», — говорится в тексте.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Политика
Путин назвал ценности, которые должны объединять россиян
Nation News сообщало: президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа и призвал Кабмин и свою администрацию срочно последовать его примеру.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку
Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина: «„Модный приговор“ всегда ищет мне замену»
Бабкина чувствует себя уверенно перед камерами. Уже 11 сезонов она является одной из ведущих «Модного приговора».
Фигурное катание
Загитова высказалась о тейпах на своей спине
Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о появлении тейпов на спине в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Медведев назвал цель «Единой России» на выборах
Цель "Единой России" на выборах - победить честно, уверенно и безоговорочно, заявил председатель ЕР, глава правительства Дмитрий Медведев на съезде партии.
Политика
Госдума решила отправить Украине посылку с унитазами
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой посмеялся над словами украинских властей, которые уверяют, что Россия вернула Киеву корабли, демонтировав оборудование.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Футбол
«Локомотив» заблокировал более 300 клубных карт болельщиков команды
Московский «Локомотив» заблокировал более 300 клубных карт болельщиков команды из-за незаконной перепродажи билетов, сообщили корреспонденту «РБ-Спорт» в пресс-службе клуба.
Космос
Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou
Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Экономика
Китай и Япония избавились от гособлигаций США
Япония, которая последние несколько летявояласт самым крупным кредитором США, приняла решение избавиться от американских государственных облигаций на общую сумму 30 млрд долларов.
Происшествия
Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД
В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Общество
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Политика
Киевский бизнесмен сравнил отток украинцев за границу с коррупцией
Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Происшествия
Учительница принесла в Московский зоопарк муляж бомбы
Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства.
Музыка
Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Футбол
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Политика
Волгоградская делегация работает на съезде «Единой России»
Волгоградскую область представляет делегация из сенаторов и депутатов Госдумы от региона, руководителей областной законодательной и исполнительной властей, координаторов партийных проектов.