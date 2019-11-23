Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД. Заседание состоялось 21 ноября.
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МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Газета.Ru07:40

РФ и Украине не удалось разрешить разногласия в ходе арбитража по керченскому инциденту

ТАСС04:05

Россия и Украина не разрешили разногласия в ходе арбитража по керченскому инциденту

Коммерсантъ05:33

Разногласия России и Украины по керченскому инциденту оказались непреодолимыми

Lenta.ru05:29

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

РИА Новости04:37

Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

RT на русском04:31

МИД назвал неразрешенными разногласия с Киевом по «керченскому инциденту»

РБК05:46
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Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

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Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
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США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми, сообщает управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.
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Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в подземный переход на востоке Москвы.
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Nature (Великобритания): как два непрошеных гостя из межзвездного пространства переворачивают астрономию с ног на голову (Nature)

Количество цианида и воды, выбрасываемое кометой, не вызывает удивления, так как оно не сильно отличается от того, что астрономы наблюдали в других космических объектах.
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Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
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Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
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23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

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В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля

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«Сегодня у Одессы сел на мель танкер «Делфи» (под флагом Молдовы)», - написал Фирсов в Facebook.
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Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Токио и Вашингтона

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс Токио и Вашингтона и его направленность против Москвы.
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
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Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

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«Холодное сердце 2» обеспечило Walt Disney новый рекорд

Ранее Walt Disney зарабатывала три миллиарда долларов в американском прокате в 2016 году, но произошло это уже в декабре.В международном прокате достижения "Холодного сердца 2" оказались не менее впечатляющими.
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Стали известны основные характеристики нового флагмана Sony

Компания Sony, несмотря на появившиеся слухи, сворачивать производство мобильных устройств не планирует и активно продолжает разработку новых моделей смартфонов.
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Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

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Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы

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