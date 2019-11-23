Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД. Заседание состоялось 21 ноября.

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

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Шоу-бизнес Музыкальный критик объяснил возвращение Ротару на российскую сцену Напомним, ранее стало известно, что Ротару, отменившая в 2018 году выступления в России по политическим мотивам, решила вернуться на российскую сцену и выступить на музыкальном фестивале «Песня года» и на фестивале «Легенды Ретро FM», передает «Аиф».

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