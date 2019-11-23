Политика
РИА НовостиРоссия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД. Заседание состоялось 21 ноября.
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Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой
Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.
Общество
Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ
Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
Происшествия
В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД
Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Политика
Андрей Бочаров участвует в съезде «Единой России» в Москве
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник
Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Происшествия
Марш памяти трансгендеров в центре Киева не обошелся без задержаний
В Киеве в субботу, 23 ноября, прошел марш по случаю Международного дня памяти трансгендеров.
Политика
Аксенов предложил подарить украинским военным два российских унитаза
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить два российских унитаза украинским военным, заявившим о плохом состоянии возвращенных Россией военных кораблей-нарушителей границы.
Общество
В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии
Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Шоу-бизнес
Музыкальный критик объяснил возвращение Ротару на российскую сцену
Напомним, ранее стало известно, что Ротару, отменившая в 2018 году выступления в России по политическим мотивам, решила вернуться на российскую сцену и выступить на музыкальном фестивале «Песня года» и на фестивале «Легенды Ретро FM», передает «Аиф».
Общество
Севший на мель у Одессы танкер связали с контрабандой нефтепродуктов
Севший на мель неподалеку от Одессы танкер «Делфи» мог использоваться для контрабанды нефтепродуктов.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому что её опубликовал клиент компании.
Спорт
Ужас в легкой атлетике может лишить нас Олимпиады 2020 в Токио
На этой неделе международная федерация Легкой атлетики (ИААФ) отстранила все руководство российской федерации (ВФЛА) вместе с руководителем - Дмитрием Шляхтиным.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.
Политика
В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о достижении прогресса в дискуссиях с Украиной о новой программе кредитования страны, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Политика
Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной
Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Происшествия
В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика
В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.