Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД. Заседание состоялось 21 ноября.
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МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Газета.Ru07:40

Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

RT на русском04:31

Россия и Украина не разрешили разногласия в ходе арбитража по керченскому инциденту

Коммерсантъ05:33

Разногласия России и Украины по керченскому инциденту оказались непреодолимыми

Lenta.ru05:29

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

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МИД назвал неразрешенными разногласия с Киевом по «керченскому инциденту»

РБК05:46

РФ и Украине не удалось разрешить разногласия в ходе арбитража по керченскому инциденту

ТАСС04:05
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

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23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

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Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
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Происшествия

Марш памяти трансгендеров в центре Киева не обошелся без задержаний

В Киеве в субботу, 23 ноября, прошел марш по случаю Международного дня памяти трансгендеров.
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Аксенов предложил подарить украинским военным два российских унитаза

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить два российских унитаза украинским военным, заявившим о плохом состоянии возвращенных Россией военных кораблей-нарушителей границы.
РИА Новости 08:08
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В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии

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Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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В открытый доступ попали данные более миллиарда человек

Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому что её опубликовал клиент компании.
Life.ru 10:25
Спорт

Ужас в легкой атлетике может лишить нас Олимпиады 2020 в Токио

На этой неделе международная федерация Легкой атлетики (ИААФ) отстранила все руководство российской федерации (ВФЛА) вместе с руководителем - Дмитрием Шляхтиным.
Комсомольская правда вчера в 09:21
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Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.
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В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о достижении прогресса в дискуссиях с Украиной о новой программе кредитования страны, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Известия 10:08
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«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 09:25
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Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной

Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

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В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
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Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом

Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
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Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан

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