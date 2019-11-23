Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД. Заседание состоялось 21 ноября.
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МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Газета.Ru07:40

МИД назвал неразрешенными разногласия с Киевом по «керченскому инциденту»

РБК05:46

Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

RT на русском04:31

Разногласия России и Украины по керченскому инциденту оказались непреодолимыми

Lenta.ru05:29

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

РИА Новости04:37

Россия и Украина не разрешили разногласия в ходе арбитража по керченскому инциденту

Коммерсантъ05:33

РФ и Украине не удалось разрешить разногласия в ходе арбитража по керченскому инциденту

ТАСС04:05
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Врач объяснил слова китайского журналиста о быстром старении россиянок

Геронтолог, гериатр и кардиолог Юрий Конев прокомментировал статью китайского журналиста о том, почему в России женщины "быстро стареют".
РИА Новости 07:20
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Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 21 ноября в 17:00
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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

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Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Происшествия

СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна

В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
РИА Новости 12:08
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Путин рассказал о превосходстве современного российского оружия

Профиль вчера в 07:06
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Авто

В Hyundai показали прототип нового Tucson

Южнокорейская компания отмечает, что концепт показывает «следующее поколение дизайнерской мысли Hyundai», намекая на подобные решения в будущих моделях.
32CARS.ru 20 ноября в 12:59
Происшествия

Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка

Астик и Хасик являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) и находятся в конфликте сразу с несколькими криминальными авторитетами, что и могло стать причиной их убийства.
Lenta.ru 06:31
Фигурное катание

Александра Трусова исполнила на тренировке тройной аксель

Спорт БИЗНЕС Online 11:40
Политика

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Политик указал, что «вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о Бермудском треугольнике».
Страна Советов on-line 08:47
Происшествия

Полиция заинтересовалась ночной стрельбой из автомата в Петербурге

Форпост Северо-Запад 10:52
Политика

Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут голодомор

Президент страны Владимир Зеленский разместил у себя в Facebook обращение к украинцам в связи с датой, которую в стране отмечают с 1998 года.
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Единоборства

Мейвезер и Нурмагомедов могут провести поединок в январе 2020 года

По словам менеджера россиянина Али Абделем-Азизом, поединок по правилам бокса может состояться в январе 2020 года.
ProstoProSport 05:09
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Известия 12:27
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

Известия 07:15
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Рубином»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам команды после матча 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1). В прошедшей встрече Дзюба стал автором победного гола.
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Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына

В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
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Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Автоновости дня вчера в 00:38
Музыка

Coldplay отказались от гастролей ради экологии

РЕН ТВ 21 ноября в 14:39
Армия и оружие

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Lenta.ru 07:40
Космос

Гибернация защитит космонавтов от радиации и снизит затраты на длительные миссии

Режим гибернации космонавтов действительно напоминает длительную спячку с замедлением большинства процессов в организме (своего рода анабиоз).
Вести.Наука 21 ноября в 08:17
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 05:39
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Известия вчера в 20:08
Происшествия

Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

RT на русском вчера в 06:27
Общество

Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой

Как заявил первый замгенпрокурора России Александр Буксман, Минздрав совершает большую ошибку, предлагая новый порядок осмотра автомобилистов.
News.ru вчера в 04:08
Политика

Пробная партия: Путин призвал ЕР отказаться от пустых обещаний

Глава РФ подчеркнул: именно результаты, достигнутые ради людей, а не пустые обещания должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний.
Известия 12:11
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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