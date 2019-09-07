Политика
Эхо МосквыРоссия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
По сведениям «Интерфакса», следующий этап обмена контактная группа по Украине обсудит в Минске 18 сентября. На этот раз, по формуле "200 на 70".
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Две родины. Будем радоваться свободе всех, но все же заметим разницу между Россией и Украиной
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
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RT на русском вчера в 19:17
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В Польше призвали к диалогу с Россией
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