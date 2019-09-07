Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»

По сведениям «Интерфакса», следующий этап обмена контактная группа по Украине обсудит в Минске 18 сентября. На этот раз, по формуле "200 на 70".
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Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Главное

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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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Порошенко похвалил себя за освобождение украинцев

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Космос

Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году

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На Украине назвали фамилии переданных России заключенных

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Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
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Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
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Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса

"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
РИА Новости вчера в 11:20
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Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
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Оркестр Бриттена – Шостаковича готовится к большому туру

9 сентября в Сочи начнется большой тур первого в истории британско-российского оркестра имени Бриттена — Шостаковича.
Вести.Ru вчера в 14:47
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Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
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