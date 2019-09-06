Политика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииОбмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Россия и Украина завершили обмен заключенными, передает ОТР. Обмен прошел по формуле "35 на 35", рассказала уполномоченный при президенте по правам человека в России Татьяна Москалькова. Полные списки осужденных станут известны позднее.
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Названы имена подготовленных для обмена между Украиной и Россией заключенных

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Две родины. Будем радоваться свободе всех, но все же заметим разницу между Россией и Украиной

Новая газета14:36

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Общественное телевидение России07:23
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В Волгоград вертолетом санавиации доставили четырех рожениц

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В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик.
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