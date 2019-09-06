Россия и Украина завершили обмен заключенными, передает ОТР. Обмен прошел по формуле "35 на 35", рассказала уполномоченный при президенте по правам человека в России Татьяна Москалькова. Полные списки осужденных станут известны позднее.

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

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