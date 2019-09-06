Россия и Украина провели обмен задержанными и осужденными. В обмене участвовали по 35 человек с каждой стороны, сообщила «РИА Новости» уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Киев обнародовал полный список вернувшихся украинцев.

Армия и оружие В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник Арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) с территории провинции Амран в Йемене, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.

Теннис Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Происшествия В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.

Шоу-бизнес Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1".

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Происшествия Иран задержал в Персидском заливе судно с контрабандным топливом Береговая охрана Ирана задержала в Персидском заливе судно по подозрению в контрабанде топлива.

Политика В России начался единый день голосования На территории России стартовал единый день голосования.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Экономика Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.

Футбол Сборная России отправилась в Калининград Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Калининград на отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана.

Культура Деррида без труда: укротители дискурса в погоне за химерой «Седьмая функция языка» при всей изощренности тонко вплетенного в реальные биографии вымысла мало уступает философскому словарю по густонаселенности реально существовавшими гигантами мысли и отчетливо напоминает частушку «Как-то раз восьмого марта Бодрийяр Соссюр у Барта», написанную героем пелевинской повести «Македонская критика французской мысли», новотатарским философом Кикой Нафиковым.

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией.

Политика Аксенов пригласил Зеленского посетить Крым Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит лично побывать в регионе и пообщаться с его жителями.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.

Политика Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.

Культура Сергей Колтаков: в каждом жесте - он артист В четверг, 19 сентября, в 13:35 гостем Татьяны Устиновой в программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр» станет актер Сергей Колтаков.

Происшествия Участниц Pussy Riot задержали в Москве В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых.

Происшествия В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.