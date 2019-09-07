Политика
Общественное телевидение РоссииОбмен заключенными между Россией и Украиной завершился
Обмен прошел по формуле "35 на 35", рассказала уполномоченный при президенте по правам человека в России Татьяна Москалькова. Полные списки осужденных станут известны позднее. Пока известно, что на Украину отправили режиссера Олега Сенцова и 24 задержанных в Керченском проливе моряков.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:24, Вашингтон
Политика
После обмена заключенными в Киев прилетела кошка Маша
Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц.
ТК Звезда вчера в 08:30
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Общество
Эксперт раскрыл особенности средневековой диеты
Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк в интервью «РИА Новости» рассказал об особенностях средневековой европейской диеты.
Известия 00:56
Шоу-бизнес
Жена Игоря Крутого рассказала, что ее муж стеснялся выходить на сцену
По словам Ольги, впервые Игорь Яковлевич вышел из-за кулис на концерте Ирины Аллегровой, которой он аккомпанировал во время исполнения песни «Я тучи разведу руками».
Телепрограмма вчера в 13:40
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Гаджеты
Apple впервые проведет на YouTube трансляцию презентации устройств
REGNUM вчера в 10:44
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга".
Российская газета вчера в 12:48
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости вчера в 08:15
Футбол
Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru вчера в 14:24
Общество
Ураганный ветер сорвал крышу с городской администрации
Паблик dps_vl25 разместил у себя на странице видео, на кадрах которого видно, что со здания администрации города Артема ветер сорвал крышу.
Deita.ru вчера в 23:59
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi анонсировал флагман Redmi K30 с поддержкой 5G
Что же касается платформы, то скорее всего Redmi K30 будет построен на анонсированной вчера SoC Snapdragon 7 Series 5G.
iXBT.com вчера в 05:41
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
Президенты России и Молдавии обсудят вопрос поставок российского газа
Вопрос поставок российского газа в Молдавию обсудят глава республики Игорь Додон и президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 05:01
Единоборства
Нурмагомедов опять выпрыгнул из клетки
Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона.
Lenta.ru вчера в 18:41
Авто
Названы новинки автосалона во Франкфурте
В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
32CARS.ru вчера в 03:18
Фигурное катание
Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах
Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт вчера в 11:41
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Политика
В Петербурге сегодня пройдут губернаторские выборы
Четвёртый претендент на губернаторское кресло – депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко – снялся с выборов за неделю до голосования.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Политика
Более 12,5% избирателей проголосовали к полудню в Хабаровском крае
Более 12,5% избирателей проголосовали к 12 часам (5.00 мск) на выборах в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.
РИА Новости 00:51
Политика
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании Проукраинский крымский активист Владимир Балух, прилетевший в результате обмена в Киев, рассказал, что в России отказался писать прошение о помиловании.
Медиазона вчера в 08:07
Авто
Составлен топ-5 самых экономичных компактных кроссоверов в России
Ввиду необычайной популярности машин сегмента SUV, эксперты ГЛАС и CarsWeek составили рейтинг самых экономичных компактных кроссоверов на рынке РФ прямо сейчас.
Автоновости дня вчера в 09:35
Политика
В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму
В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00