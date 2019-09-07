Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Украина обменялись заключенными

Россия и Украина провели обмен задержанными и осужденными. В обмене участвовали по 35 человек с каждой стороны, сообщила «РИА Новости» уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Киев обнародовал полный список вернувшихся украинцев.
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Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Главное

РБК07:43

Россия и Украина обменялись заключенными

Коммерсантъ05:28

Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»

Эхо Москвы15:00

Россия и Украина провели обмен заключенными

Дождь06:34

Россия отпустила задержанных под Крымом украинских моряков

Московский Комсомолец08:27

Россия и Украина обменялись заключенными

BFM.ru06:19

Россия и Украина обменялись заключенными

Forbes06:20
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Единоборства

Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC

REGNUM 16:58
Политика

Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву

Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.
Интерфакс 15:18
Политика

Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Единоборства

Нурмагомедов получил бонус за лучшее выступление вечера

Дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу удушающим приёмом в третьем раунде над Дастином Порье.
Чемпионат 17:31
Политика

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Коммерсантъ 10:35
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий 12:08
Общество

Более 30 тысяч человек остались без света на Кубани

Российская газета 05:12
Политика

В Петербурге предупредили о наплыве фейковых сообщений о выборах

Эксперты ассоциации «Гражданский контроль» зафиксировали распространение фейковой информации в Санкт-Петербурге в преддверии выборов.
Lenta.ru 14:51
Происшествия

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Игры

Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун

Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.
Игромания.ру 14:03
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

Газета.Ru 10:54
Политика

Путин и Зеленский поговорили по телефону

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.
Life.ru 15:58
Музыка

В Волгограде пройдет гала-концерт авторской песни

Гала-концерт было решено разбить на две возрастные категории – дети выступят отдельно от взрослых.
ИА Городские вести. Волгоград 04:31
Единоборства

Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов оказать помощь благотворительному фонду, созданному его бывшим соперником за титул чемпиона UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье.
RT на русском 17:08
Здоровье

Как спирометрия определяет функции легких при их патологиях

Спирометрия часто используется в качестве диагностического инструмента для респираторных заболеваний, таких как астма, хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ) и легочный фиброз.
Медпульс 02:03
Происшествия

Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

Интерфакс 05:04
Экономика

Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков

В Тульской области Фонд защиты прав участников долевого строительства примет участие в завершении строительства домов второй и третьей очереди жилищного комплекса «Времена года», а также двух домов Первого Юго-Восточного микрорайона в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит».
REGNUM 14:56
Политика

Министр труда и пенсий Британии подала в отставку

Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
RT на русском 16:55
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Фигурное катание

Медведева прокомментировала свое падение в контрольных прокатах

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказал о том, что она думает по поводу своего выступления на контрольных прокатах, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:19
Политика

В России начался единый день голосования

На территории России стартовал единый день голосования.
Коммерсантъ 16:00
Авто

УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151

Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня 08:59
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru вчера в 11:26
Транспорт

По 27 адресам в Москве установили камеры

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил камеры фотовидеофиксации еще по 27 адресам в Москве, сообщается в аккаунте центра в Twitter.
ТАСС 10:22
Футбол

Сербия — Португалия 2:4

Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском 16:40
Происшествия

Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Футбол

Сборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции

Правда, побеждала она только скромные коллективы Андорры и Молдовы, зато как – общий счёт 5:0. Франция из-за травмы потеряла главную звезду Килиана Мбаппе, форвард «ПСЖ» точно не огорчит сборную Албании.
Евро-футбол.ру 16:46
Энергетика

Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии

Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
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