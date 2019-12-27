Политика
RT на русскомРоссия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января
С 1 января 2020 года Россия и Украина откажутся от взаимных претензий в рамках переговоров по газу. Как заявил глава Минэнерго России Александр Новак, стороны отзовут судебные иски.
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с чего всё началось
«Договорились о том, что с 1 января с нуля и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам»,— сказал господин Новак (цитата по «РИА Новости»).Коммерсантъ03:20
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Политика
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