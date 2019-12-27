с чего всё началось

С 1 января 2020 года Россия и Украина откажутся от взаимных претензий в рамках переговоров по газу. Как заявил глава Минэнерго России Александр Новак, стороны отзовут судебные иски.

Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января

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