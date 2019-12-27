Политика
RT на русскомРоссия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января
Глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировал переговоры России и Украины по газу. «Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты с имущества в счёт принятых решений по судебным искам», — сказал Новак.
Читать в источнике
Оценить333
с чего всё началось
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".РИА Новости02:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 06:05, Ашберн
Армия и оружие
Первый полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство
Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в пятницу заступил на боевое дежурство, сообщает 27 декабря ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Общество
Песков счел слухами версию о теракте в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, является слухом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров диспетчеров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили на чемпионате России в танцах на льду
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Общество
Синоптик предупредил о «барической пиле» в Москве на Новый год
"Барическая пила" — это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким", — пояснил он.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату
Накануне Федор Емельяненко заявил, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.
Общество
Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Спорт
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Происшествия
В СК подтвердили проведение обысков у журналистки «Новой газеты»
Представители Следственного комитета подтвердили факт проведения обысков у журналистки "Новой газеты" Юлии Полухиной.
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Армия и оружие
Борисов видит хороший экспортный потенциал у танка «Армата»
Комплексы ПВО С-350, С-400, С-500 и "Бук-М3", самолеты "Сухого", а в будущем и бронетехника на платформе "Армата" обладают наибольшим экспортным потенциалом среди разработанных в России вооружений.
Шоу-бизнес
Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
Политика
Лавров объяснил активизацию попыток сорвать «Северный поток — 2»
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил невыполнение обещаний России по транзиту.
Армия и оружие
Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что Франция причастна к обстрелу рынка в провинции Саада на северо-западе Йемена.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Хоккей
Максим Сушинский: «Авангард» усиления не ищет
От Авангарда сегодня не стоит ждать активности, усиления не ищем.
Шоу-бизнес
Иван Телегин веселится с друзьями на фоне развода с Пелагеей
Известный хоккеист пока ещё не прокомментировал развод с Пелагеей, а также свои новые отношения, зато в социальных сетях показывает, как проводит время на вечеринках с друзьями.
Здоровье
Онлайн-брифинг на тему: «Бесплатные диагностические услуги»
Марина Викторовна отвечала на вопросы о диагностических услугах, которые пензенцы могут получать по полису обязательного медицинского страхования, сколько застрахованных в сфере ОМС воспользовались такой возможностью в текущем году и какие изменения ожидаются в 2020 году.
Технологии
Huawei работает над аналогами приложений Google
Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.