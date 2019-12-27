МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

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Глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировал переговоры России и Украины по газу. «Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты с имущества в счёт принятых решений по судебным искам», — сказал Новак.

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