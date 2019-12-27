Политика
КоммерсантъРоссия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Об этом страны договорились в рамках протокола по газовому сотрудничеству.
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с чего всё началось
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".РИА Новости02:31
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С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
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Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
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В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
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Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.
Спорт
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Общество
Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым
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Политика
Украина и Донбасс согласовали дату обмена пленными
Украина и самопровозглашённые республики Донбасса согласовали дату обмена пленными. Обмен планируется произвести по формуле "всех на всех".
Политика
Трутнев объявил выговор замглавы Минпромторга Евтухову
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Навального задержали в офисе ФБК
Сотрудники правоохранительных органов силой увели политика Алексея Навального во время обыска в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Авто
Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России
Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
Гаджеты
Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3
Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Политика
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
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Хоккей
Агент Ковальчука: «Илья не вернется в КХЛ в нынешнем сезоне»
Российский нападающий Илья Ковальчук не вернется в КХЛ в нынешнем сезоне. Об этом заявил агент хоккеиста Юрий Николаев.
Здоровье
Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств
Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.
Общество
Роструд проведёт мониторинг перехода на электронные трудовые книжки
Для работников, которые не подадут заявление в течение следующего года, несмотря на то что они трудоустроены, трудовую книжку продолжат вести в бумажном виде.
Футбол
Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов
Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
Происшествия
Задержан водитель попавшего в ДТП под Липецком автобуса
Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП в четверг, 26 декабря, в Липецкой области, задержан, передаёт пресс-служба областного УМВД.
Технологии
Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России
Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.