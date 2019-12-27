Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января

Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Об этом страны договорились в рамках протокола по газовому сотрудничеству.
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с чего всё началось

Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
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Новак: РФ и Украина с 1 января обнулят взаимные претензии, будут сняты аресты активов

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Продажи машин в Петербурге упали на 3% за 2019 год

МР7.ру 03:36
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
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Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (MMA) Федор Емельяненко в интервью Sport 24 назвал своего брата Александра «мертвым».
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Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.
RT на русском 04:30
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
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Общество

Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым

РИА Новости / Владимир Астапкович Народную артистку СССР, худрука театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова.
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Политика

Украина и Донбасс согласовали дату обмена пленными

Украина и самопровозглашённые республики Донбасса согласовали дату обмена пленными. Обмен планируется произвести по формуле "всех на всех".
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Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов получил выговор от вице-премьера и полпреда российского президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
News.ru 04:02
Происшествия

Навального задержали в офисе ФБК

Сотрудники правоохранительных органов силой увели политика Алексея Навального во время обыска в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
РИА Новости 03:15
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В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»

В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
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Авто

Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4

Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Новые автомобили 25 декабря в 20:15
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

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Авто

Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России

Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
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Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3

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Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM 04:15
Политика

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
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Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
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Агент Ковальчука: «Илья не вернется в КХЛ в нынешнем сезоне»

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Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.
Коммерсантъ 25 декабря в 17:42
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Роструд проведёт мониторинг перехода на электронные трудовые книжки

Для работников, которые не подадут заявление в течение следующего года, несмотря на то что они трудоустроены, трудовую книжку продолжат вести в бумажном виде.
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Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов

Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
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Задержан водитель попавшего в ДТП под Липецком автобуса

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Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России

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