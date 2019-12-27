МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

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Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Об этом страны договорились в рамках протокола по газовому сотрудничеству.

Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января

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