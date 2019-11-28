Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Украина обсудили претензии по газу

Двусторонние переговоры прошли в Вене. В частности, стороны обсудили урегулирование взаимных претензий, дальнейшие условия транзита российского газа в Европу, а также перспективы покупки сырья для потребителей Украины напрямую. Кроме того, страны договорились о совместной работе в ближайшие дни.
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«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — заявили
 в Минэнерго.
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