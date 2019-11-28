Политика
РБКРоссия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России, поступившем в РБК.
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с чего всё началось
«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — заявили в Минэнерго.RT на русском13:25
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