с чего всё началось

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России, поступившем в РБК.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Происшествия Суд вынес приговор трем убийцам сахалинца Максима Юрченко Сегодня, 29 ноября, в Сахалинском областном суде началось заседание, на котором вынесли приговор трем молодым сахалинцам, причастным к смерти Максима Юрченко.

Происшествия Найден новый способ мошенничества с банковскими картами Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.

Политика На Украине оценили ущерб возвращенным Россией кораблям На Украине названа предварительная сумма ущерба, нанесенного Россией при возвращении задержанных кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда страны в Вене Игоря Лоссовского.

Общество Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.

Происшествия В Южно-Сахалинске за грабеж осудили контрактников Установлено, что в ночь на 25 декабря 2018 года Имамерзаев, а также сержант Раджаб Кадиев и младший сержант Шамиль Бабаев, проходившие военную службу по контракту в названной воинской части, шли в Южно-Сахалинске по проезжей части автомобильной дороги.

Общество В Госдуме отреагировали на решение суда Швеции по апелляции «Газпрома» Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT решение шведского суда отклонить апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с украинским «Нафтогазом».

Политика Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Общество Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.

Футбол «Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту» в матче Лиги Европы В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы английский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" в Лондоне проиграл немецкому "Айнтрахту" со счетом 1:2. У победителей встречи дубль оформил Даити Камада (55-я, 64-я минуты), а у хозяев поля единожды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (45+1).

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Интернет Пользователи WhatsApp смогут удалять отправленные сообщения Благодаря новым возможностям приложения пользователи смогут удалять отправленные сообщения даже спустя час или год после отправки.