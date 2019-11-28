Политика
Вести.RuРоссия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу
Участники переговоров обсудили сотрудничество двух стран в газовой сфере. Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
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«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — заявили в Минэнерго.RT на русском13:25
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