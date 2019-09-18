Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев надеется на позитивный исход трёхсторонней встречи по газу, которая должна состояться 19 сентября в Брюсселе. Об этом он заявил в здании Еврокомиссии. Такие же ожидания от будущих переговоров и у министра энергетики Украины Алексея Оржеля.

Украина позитивно оценила шансы договориться с Россией по газу

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