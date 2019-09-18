Политика
REGNUMУкраина позитивно оценила шансы договориться с Россией по газу
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев надеется на позитивный исход трёхсторонней встречи по газу, которая должна состояться 19 сентября в Брюсселе. Об этом он заявил в здании Еврокомиссии. Такие же ожидания от будущих переговоров и у министра энергетики Украины Алексея Оржеля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 06:37, Вашингтон
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Lenta.ru вчера в 08:30
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Происшествия
Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
Коммерсантъ 03:31
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Происшествия
Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».
Lenta.ru 06:14
Гаджеты
Huawei в Европе не будет продавать серию смартфонов Huawei Mate 30
Ранее сообщалось, что Huawei Mate 30 выпустят на Android, но в смартфоне не будут предустановлены самые популярные сервисы от компании Google.
Astera вчера в 06:59
Здоровье
ВОЗ предупредила об эпидемии нового типа гриппа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, в котором сообщается об угрозе новой пандемии вирусных заболеваний.
Профиль 05:30
Происшествия
В Москве задержан директор ФБК Жданов
В Москве около своего дома задержан директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова, сообщил в Twitter руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади.
Коммерсантъ 06:18
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пришла в себя
Актриса пробыла в глубокой коме около четырех дней. Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно.
Donday.ru 03:43
Происшествия
В России утвердили компенсацию за смерть журналиста в зоне конфликта
Правительство России утвердило размер компенсации за смерть журналиста при освещении вооруженного конфликта.
Известия 06:20
Космос
Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".
РИА Новости 06:13
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Фигурное катание
Загитова рассказала о первой встрече с Этери Тутберидзе
АиФ Удмуртия 04:55
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 05:02
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Здоровье
В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»
В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 04:26
Экономика
Медведев заявил о повышении материнского капитала в 2020 году
Материнский капитал повысится в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:59
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Футбол
Де Йонг лайкнул комментарий с призывом уволить Вальверде
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после матча с дортмундской «Боруссией» (0:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов поставил лайк в Instagram под репликой с призывом уволить главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.
Спорт-Экспресс 03:02
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Здоровье
Невролог рассказал, как пережить магнитные бури
Вечерняя Москва вчера в 09:28
Экономика
В России неожиданно появился крупнейший банк
Банк ВРБ стал лидером по комиссионным доходам среди всех российских коммерческих организаций, следует из отчетности банка на сайте ЦБ, внимание на которую обратил Forbes.
Lenta.ru 03:40
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57