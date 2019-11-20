Политика
Газета.RuНовак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак. "Это примерно те цифры, которые обсуждаются", - уточнил российский чиновник.
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Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Политика
США грозят Египту санкциями в случае закупки российских истребителей
В Вашингтоне заявляют, что использование Су-35 и других российских систем вооружения может создать «угрозу» для способности Египта действовать совместно с военными США и других стран НАТО.
Общество
Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени
Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени.
Здоровье
В Волгограде около тысячи человек заразились ВИЧ-инфекцией
В Волгоградской области за год выявили около тысячи человек с медленно прогрессирующим заболеванием, вызываемое вирусом иммунодефицита.
Хоккей
«Питтсбург» проиграл «Айлендерс», Малкин забил гол
Хозяева победили в овертайме со счетом 4:3. В составе «пингвинов» Евгений Малкин забил гол и сделал результативную передачу.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел
На Марсе есть пчелы и змеи, уверен американский энтомолог Уильям Ромозер - он установил это по фотографиям марсоходов.
Политика
В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Происшествия
Пассажирский Boeing загорелся в небе над Лос-Анджелесом
По-настоящему страшное зрелище увидели пассажиры лайнера Филиппинских авиалиний, у которого спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Единоборства
Флойд Мейвезер объявил о сотрудничестве с UFC и возобновлении карьеры
Легенда профессионального бокса, Флойд Мейвезер-младший, сообщил о том, что работает над совместным проектом с UFC, и в следующем году возобновит карьеру.
Политика
Горбачев прокомментировал заявление Путина о причинах распада СССР
По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Здоровье
«Форменный ужас» увидел губернатор Морозов в ульяновском областном тубдиспансере
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов нанес визит в Областной клинический противотуберкулезный диспансер на Верхней Террасе, что в Заволжском районе.
Политика
Трамп захотел рассмотрения импичмента в Сенате
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы процесс импичмента дошел до Сената Конгресса США, поскольку считает, что разбирательство в верхней палате парламента будет куда более справедливым, чем в Палате представителей.
Происшествия
Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав
В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав, сообщило «АиФ-Казань».
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Фигурное катание
Фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после ритм-танца на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Саппоро (Япония).
Экономика
В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования
Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ».
Кино
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Футбол
Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции
Космос
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний
Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.
Происшествия
Возле аэропорта в Екатеринбурге у мужчины украли 30 млн рублей
В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
Общество