Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. Как следует из заявления пресс-службы украинской компании на ее странице в Facebook, к договору заключили дополнительное соглашение, теперь документ действует до 1 января 2030 года.

Россия и Украина подписали десятилетний контракт на транзит нефти

Экономика В Севастополе утвержден бюджет до 2022 года В 2020 году доходы бюджета Севастополя составят 58,2 миллиарда рублей (из них 42 миллиарда - средства федерального бюджета), расходы - 61,7 миллиарда.

Культура Павел Прилучный рассказал, что отдал их с Агатой Муцениеце сына в церковную школу Трейлер фильма "Союз спасения" Вместе с журналистами несколько сцен из фильма впервые смотрели исполнители главных ролей, в число которых вошли Максим Матвеев, Леонид Бичевин, Антон Шагин, Иван Янковский, Павел Прилучный, Алексей Гуськов, Игорь Петренко, а также режиссер Андрей Кравчук и продюсер Константин Эрнст.

Политика В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT сообщение о том, что «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет.

Политика Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата» Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.

Шоу-бизнес Лещенко отреагировал на оговорку Бузовой с его фамилией Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал оговорку Ольги Бузовой, которая допустила ошибку в его фамилии на церемонии вручения премии «Золотой хит – 2019».

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Происшествия Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака» Напомним, что 1 декабря группа фанатов «Спартака» использовала нецензурную брань в общественном месте у отеля на Кирочной улице перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (1:0). Из-за беспорядков полицейским пришлось задержать трёх московских болельщиков.

Гаджеты Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили обновление прошивки Обновление предназначено для смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro, которые работают под управлением программной оболочки EMUI 9.1, основанной на девятом "Андроиде".

Шоу-бизнес Фотографии обнаженной Риты Дакоты появились в интернете Снимки были опубликованы больше суток назад и уже собрали тысячи восхищенных комментариев фанатов как певицы, так и фотографа Александры Буримовой.

Футбол Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года.

Общество Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.